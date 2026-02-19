Trotz Nebensaison: Busse nach Sóller schon jetzt völlig überfüllt

Wenn man momentan mit der Buslinie 204 von Palma nach Sóller unterwegs ist, könnte man glatt meinen, die Hauptsaison auf Mallorca hätte längst begonnen. Bereits Mitte Februar ist die von Urlaubern besonders beliebte Strecke schon völlig überfüllt. Ein Grund dafür liegt auch in der immer früher startenden Tourismussaison auf der Insel.

Gerangel um die letzten Plätze

Auch für die Anwohner Sóllers wird das zum Problem. Die Ruhe, die der Winter auf Mallorca sonst für sie mit sich bringt, wird immer kürzer. An der Haltestelle in Sóllers Zentrum kommt es laut Stadträtin Laura Celià von der linken Regionalpartei Més per Sóller immer wieder zu surreal anmutenden Szenen. Zahlreiche Fahrgäste versuchen durch Schubsen und Drängeln in den bereits oft schon voll besetzten Bus Richtung Palma zu gelangen. Ähnliches spielte sich bereits im letzten Jahr in der Vorsaison ab.

Die Linie 204 ist eine der gefragtesten und vollsten der Insel und das, obwohl sie mit einer Frequenz von 30 Minuten von Montag bis Sonntag, eigentlich gut aufgestellt ist. Für die Anwohner Sóllers, die auf den Bus angewiesen sind, um zur Arbeit oder Universität nach Palma zu gelangen, bedeutet das zwangsweise "wie Sardinen" zu reisen - vorausgesetzt, sie finden überhaupt einen Platz in den überfüllten Bussen.

Forderung nach einer höheren Busfrequenz

Sóllers Stadträtin schlägt daher vor, die Busfrequenzen von 30 auf 20 Minuten zu verkürzen. Ähnlich wie in Calviá soll so der öffentliche Nahverkehr entlastet werden. Auf eine baldige Änderung des Fahrplans ist zu hoffen, wenn es nicht wie schon im vergangenen Jahr zu regelmäßigen Verkehrskollapsen in dem Tramuntana-Städtchen kommen soll.

Eine erste Maßnahme, um die Verkehrslage innerhalb Sóller zu entlasten, ist die am 27. Februar eintretende neue Umweltzone, die nur von in Sóller gemeldete Fahrzeugen befahren werden darf. Die Änderung zielt darauf ab, die Verkehrsdichte innerhalb des Stadtgebiets deutlich zu reduzieren und so auch die Luftqualität im gesamten Ort zu verbessern.

Auch Innenstadt vollkommen überfüllt

Die immer früher startende Tourismussaison zeigt sich folglich auch in den Innenstädten. In Sóllers Stadtmitte rund um die Plaça de la Constitució war es an diesem Mittwoch (19.2.) so voll wie sonst nur in den Sommermonaten. Das Städtchen in der Tramuntana war aufgrund des hohen Besucheraufkommens praktisch überfüllt. Auch das Wetter wird dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die für diese Jahreszeit ungewöhnlich milden Temperaturen um die 20 Grad begünstigen Tagesausflüge besonders in beliebte Ziele wie Sóller.