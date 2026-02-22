Mietwagenpreise auf Mallorca steigen zu Ostern deutlich: Vorbei ist es mit den Schnäppchen für 2 Euro

Mietwagenpreise und Temperaturen verhalten sich auf Mallorca ähnlich. Im Winter liegen sie auch mal im einstelligen Bereich, im Hochsommer dafür umso höher. Ostern ist dabei ein Meilenstein, an dem es einen Ausschlag nach oben gibt. Im Vergleich zu den derzeitigen Tarifen kosten die Mietautos dann auf der Insel ein Vielfaches.

„Die Preise für einen empfehlenswerten Mietwagen zu Ostern liegen aktuell bei 45 Euro pro Tag“, sagt Frieder Bechtel von der Buchungsplattform billiger-mietwagen.de. Unterschiede gebe es bei Fahrzeuggröße und Ausstattung. Beim MZ-Check kostete derzeit ein Fiat 500 bei Record go 30,50 Euro pro Tag, ein Fiat Panda bei Hiper 40,11 Euro, ein Hyundai i10 bei ok Mobility 42,50 Euro oder ein Renault Clio bei Sixt 70,83 Euro. Als Vergleichszeitraum fungierte jeweils der 30. März bis zum 5. April, sprich die erste der beiden Osterferienwochen. Die Preise sind für das günstigste Fahrzeug bei einem erfahrenen Fahrer.

„Die Tarife sind vergleichbar mit den vergangenen Jahren“, meint Ramón Reus, Sprecher der kleinen und mittleren Autovermieter auf den Balearen. Frieder Bechtel geht ein wenig weiter zurück und sieht sehr wohl Unterschiede. „2025 lag der Durchschnittspreis pro Tag bei 48 Euro, 2024 bei 36 Euro.“ Und dieses Jahr sei das Interesse etwas höher als in den Vorjahren. „Wir rechnen mit einer starken Nachfrage. Viele Langstreckenziele sind aus diversen Gründen für Urlauber unattraktiv geworden – teure Langstreckenflüge oder Nachrichten aus den USA – sodass auf bewährte Ziele wie Mallorca zurückgegriffen wird.“

Empfehlung: Früh buchen, Preisentwicklung im Blick behalten

Binnen anderthalb Monaten bis zu den Osterferien dürften die Mietwagenpreise also noch stark steigen. Bechtel rät dazu, sofort zu buchen. Sollte sich dann doch ein Last-mi-nute-Schnäppchen ergeben, könne man die vorherige Reservierung einfach stornieren.

Laut Ramón Reus ist die Nachfrage hingegen vergleichbar mit dem Vorjahr. „Derzeit sind Buchungen für etwa 30 Prozent der Flotte eingegangen“, sagt er. Vorlieben für Modelle oder Fahrzeugmarken könne er nicht feststellen. „Die Hersteller schauen alle beim anderen ab, und die Unterschiede sind heutzutage gering. Früher schlossen die Urlauber manche Automarken kategorisch aus. Heute ist es den meisten Leuten schlichtweg egal.“

Fragezeichen gibt es bei der Zukunft der Branche. Die Politik auf Mallorca denkt ernsthaft über ein Fahrzeuglimit auf Mallorca nach. „Bislang sind das aber noch Luftschlösser. Wir warten darauf, dass sich der Inselrat meldet“, sagt Ramón Reus. Im Raum steht, die Mietwagenflotte deutlich zu reduzieren. „Diese Saison wird das aber wohl nicht passieren“, meint der Verbandschef.

Winter als Herausforderung für Vermieter

Die Automasse wird im Winter selbst für die Vermieter zum Problem. Viele Fahrzeuge sind für die Hauptsaison schon geliefert und stehen herum. „Im schlimmsten Fall müssen die Firmen zusätzliche Parkplätze anmieten. Daher bieten sie die Autos lieber für unglaublich geringe Summe an“, sagt der Mietwagen-Experte Frieder Bechtel.

