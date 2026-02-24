Nebelwarnung auf Mallorca: Das müssen Autofahrer beachten

Am Dienstagmorgen (24.2.) gilt in weiten Teilen der Insel eine Wetterwarnung wegen dichten Nebels. Die Sicht beträgt maximal 200 Meter. Die balearische Notrufzentrale hat Sicherheitshinweise für Autofahrer in dieser Situation herausgegeben.

Was tun bei Nebel auf der Straße

Schalten Sie die hintere und vordere Nebelbeleuchtung ein ( die hintere ist Pflicht ), um besser zu sehen und gesehen zu werden.

ein ( ), um besser zu sehen und gesehen zu werden. Benutzen Sie kein Fernlicht , weil es einen Spiegeleffekt erzeugt, der den Fahrer blendet und die Sicht verschlechtert.

, weil es einen erzeugt, der den Fahrer blendet und die Sicht verschlechtert. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit deutlich und passen Sie sie dem Sichtfeld an.

und passen Sie sie dem an. Nutzen Sie als Orientierung die Längsmarkierungen in der Straßenmitte und an den Fahrbahnrändern .

in der und an den . Halten Sie Sicherheitsabstand , fahren Sie nicht in die Gegenfahrbahn und schalten Sie niemals das Fernlicht ein.

, und schalten Sie ein. Überholen Sie auf keinen Fall, außer es ist genügend Sicht vorhanden.