Nebelwarnung auf Mallorca: Das müssen Autofahrer beachten
Die balearische Notrufzentrale hat Sicherheitshinweise für Autofahrer im Nebel herausgegeben
Am Dienstagmorgen (24.2.) gilt in weiten Teilen der Insel eine Wetterwarnung wegen dichten Nebels. Die Sicht beträgt maximal 200 Meter. Die balearische Notrufzentrale hat Sicherheitshinweise für Autofahrer in dieser Situation herausgegeben.
Was tun bei Nebel auf der Straße
- Schalten Sie die hintere und vordere Nebelbeleuchtung ein (die hintere ist Pflicht), um besser zu sehen und gesehen zu werden.
- Benutzen Sie kein Fernlicht, weil es einen Spiegeleffekt erzeugt, der den Fahrer blendet und die Sicht verschlechtert.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit deutlich und passen Sie sie dem Sichtfeld an.
- Nutzen Sie als Orientierung die Längsmarkierungen in der Straßenmitte und an den Fahrbahnrändern.
- Halten Sie Sicherheitsabstand, fahren Sie nicht in die Gegenfahrbahn und schalten Sie niemals das Fernlicht ein.
- Überholen Sie auf keinen Fall, außer es ist genügend Sicht vorhanden.
