Pendler aufgepasst: An diesen Orten auf Mallorca gibt es bald neue Abstellboxen für Fahrräder und E-Scooter

In mehreren Städten und Dörfern auf Mallorca soll es bald neue, abschließbare Boxen für Fahrräder und E-Scooter in der Nähe der Bahnhöfe und Bushaltestellen geben. Das hat am Mittwoch (25.2.) der balearische Verkehrsminister José Luis Mateo bekanntgegeben. Ab dem Sommer sollen Nutzer der Überlandbusse oder der Regionalzüge in Inca, Sa Pobla, Llucmajor, Manacor und Consell in den Genuss der neuen Installationen kommen.

Wie der Minister erläuterte, sollen jeweils 20 Boxen gebaut werden, die mit einem elektronischen Schloss sowie einer Steckdose zum Aufladen im Inneren ausgestattet sind. Die 260.000 Euro Kosten sollen mit Geldern aus Madrid gedeckt werden, die die Inseln als Ausgleich dafür bekommen, dass sie nicht vom Netz des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Festland profitieren.

An Bushaltestellen und Bahnhöfen

Im Fall von Inca, Llucmajor und Sa Pobla werden die Fahrrad- und Roller-Schließfächer neben Bushaltestellen des TIB-Netzes aufgestellt, konkret an den Haltestellen Inca Llevant 1, Llucmajor Oest 1 und Ronda Nord in Sa Pobla. In Manacor und Consell werden die Fahrrad- und E-Scooter-Schließfächer direkt auf dem Bahnhofsgelände installiert.

Die verantwortlichen Gemeinderäte von Manacor und Llucmajor äußerten sich bei der Vorstellung des Projekts positiv über das Vorhaben. "Wir hoffen, dass diese Initiative weiter ausgebaut wird", sagte Manacors Umweltdezernent Mateu Marcé. /somo

