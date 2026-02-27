Busfahren auf Mallorca: Wie wird das Guthaben meiner "Tarjeta Ciudadana" auf meine neue "Tarjeta Única" übertragen?
Der Saldo der grauen Bürgerkarte wird automatisch umgebucht
Kurze Erinnerung, um im Wirrwarr um die Karten für die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln den Überblick zu behalten: Nach dem 31. März verliert die graue Bürgerkarte Tarjeta Ciudadana ihre Gültigkeit als Fahrschein, behält aber andere Verwendungszwecke.
So geht die Guthabenübertragung vonstatten
Doch keine Sorge: Sofern Sie noch Guthaben auf der Karte haben sollten, obwohl der öffentliche Nahverkehr für Residenten schon seit einiger Zeit kostenlos ist, wird dieses automatisch auf Ihre neue Tarjeta Única gebucht. Wer die TIB-Karte hat, braucht Letztere nicht zu beantragen und bekommt den ausstehenden Betrag auch auf diese Karte übertragen.
Kein Behördengang notwendig
Ein separater Behördengang ist dafür nicht notwendig. Die kostenlose Umbuchung des Guthabens soll ab dem 1. April erfolgen. Wie die Stadtverwaltung am Montag (23.2.) bekannt gab, wurden bis dato 78.045 Tarjetas Únicas ausgestellt. Ab dem 1. Oktober 2025 konnten Nutzer sich die Karte besorgen. Alle Infos zur Beantragung gibt es unter diesem Link.
Erst Anfang des Jahres war das Angebot an Terminen und Mitarbeitern am zentralen Bus- und Zugbahnhof Plaça d’Espanya in Palma erheblich aufgestockt worden.
Wann die nächsten Termine frei sind
Der MZ-Test am Mittwoch (25.2.) zeigt: Ab dem 1 1. April gibt es an der Plaça d’Espanya Termine. An den anderen Orten sind auch im März schon Termine verfügbar. Gut zu wissen: Senioren über 65 Jahre brauchen keinen Vorabermin. In Planung für 2026 ist zudem, dass es die Tarjetas Única bald auch digital, zum Vorzeigen auf dem Smartphone geben soll.
Neuigkeiten für Urlauber und Gelegenheitsfahrer
Eine weitere Neuerung betrifft die Zahlungsmethode für Urlauber oder Gelegenheitsfahrer, die die Karte nicht haben: In den Stadtbussen der EMT kann man seit Kurzem auch per Bankkarte zahlen und Rabatte bekommen.
