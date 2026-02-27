Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Mehr Busse zur Playa: Ab Samstag (28.2.) verstärkt die EMT in Palma besonders gefragte Linien

Mit einer höheren Frequenz, aber auch durch den Einsatz von Gelenkbussen soll die Kapazität zum Start der Urlaubssaison erhöht werden

Busse der Verkehrsbetriebe EMT. / Rathaus Palma

Brigitte Rohm

Die städtischen Verkehrsbetriebe von Palma (EMT) haben angekündigt, ab Samstag (28.2.) die Fahrpläne mehrerer Linien anzupassen. Anlässlich des Beginns der Urlaubssaison sollen insbesondere jene Verbindungen verstärkt werden, die Arbeitnehmer und Urlauber zu den Orten befördern, an denen viel Andrang herrscht.

Konkret wird die EMT die Frequenz der Linie L25 (s’Arenal–Pl. Reina/Catedral) erhöhen und das durchschnittliche Intervall von 15 Minuten auf 10 Minuten senken. Ebenso bekommt der Betrieb der Linie L35 (Aquàrium–Pl. Reina/Catedral) ein Upgrade, indem der Nachtservice ausgeweitet und außerdem eine neue Abfahrt ab 17.40 Uhr eingefüht wird.

Größere Busse für die Flughafen-Linie A2

Auch die Linie A2 (Aeroport–s’Arenal), die ankommende Urlauber ohne Umschweife direkt vom Flughafen an die Playa de Palma bringt, wird ihre Kapazität erhöhen: Hier sollen Gelenkbusse eingeführt werden, was es ermöglichen wird, die Anzahl der verfügbaren Plätze zu erhöhen. Schlussendlich wird die Linie L30 (Marivent–Palau de Congressos) an allen Tagen mit einer Frequenz von 30 Minuten verkehren.

Obwohl die Mehrheit der Linien die aktuellen Frequenzen beibehalten wird, sollen bei den Fahrplänen einiger Abfahrten kleine Anpassungen vorgenommen werden. Aus diesem Grund empfiehlt die EMT den Nutzern, vor den Busfahrten einen Blick auf die Website und die App zu werfen.

