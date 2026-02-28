Unterwegs auf Mallorca mit Bus und Bahn: So kommen Sie – halbwegs guten Gewissens – nach Sóller

Aus Umweltsicht ist es sicherlich sinnvoll, auf Mallorca den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Eine Busfahrt nach Sóller kann man jedoch nicht uneingeschränkt empfehlen. Denn das äußerst beliebte Städtchen in der Tramuntana, das als Ausflugsziel oder Startpunkt für Wanderungen hoch im Kurs steht, ächzt bereits im Februar unter den Scharen von Besuchern, die für überfüllte Busse sorgen.

Die Krux mit der Linie 204

Das Problem: Die TIB-Buslinie 204, die zwischen Palma und Sóller verkehrt, ist mit 35 bis 40 Minuten zwar die schnellste und direkteste Verbindung. Sie wird aber auch von sehr vielen Einheimischen aus Sóller genutzt, die auf den Bus angewiesen sind, um zur Arbeit oder zur Universität zu kommen. Selbst die recht enge Taktung – alle 30 Minuten von Montag bis Sonntag, abends einmal pro Stunde – reicht oft nicht aus, um die hohe Nachfrage von Urlaubern und Anwohnern gleichermaßen zu bedienen. In der Folge kommt es häufig zu Gedränge und langen Wartezeiten, die am Ende mit einem Stehplatz während der gesamten Fahrt "belohnt" werden.

Eine Entspannung der Lage könnte es geben, wenn sich die Stadträtin von Sóller mit ihrem Vorschlag durchsetzt, die Busfrequenzen von 30 auf 20 Minuten zu verkürzen. Auch in Calvià gibt es nun deutlich mehr Verbindungen mit Überlandbussen, um den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten. Solange aber der Status Quo herrscht, sollten Urlauber, die die Linie 204 nutzen, Geduld und Verständnis mitbringen. Wer zeitlich flexibel (und entspannter als gestresste Menschen im Arbeitsalltag) ist, kann bei sichtlich großem Andrang an der Haltestelle vielleicht noch mal eine Runde durch den Ort drehen und auf eine spätere Fahrt ausweichen.

Alternative Möglichkeiten, um nach Sóller zu kommen

Wenn Sie es nicht eilig haben und sich zudem an einer landschaftlich reizvolleren Strecke erfreuen wollen, können Sie auch die Buslinie 203 nehmen. Diese verbindet ebenfalls Palma und Sóller, braucht für die Strecke allerdings rund eine Stunde und fährt weniger häufig. Dafür führt sie direkt an der Küste entlang und bietet jede Menge Panoramablicke. Eine Patentlösung ist das allerdings auch nicht, denn da die ebenfalls bei Besuchern hoch im Kurs stehenden Orte Valldemossa und Deià auf dem Weg liegen, sind diese Busse in einigen Abschnitten auch oft ziemlich voll.

Ein "Geheimtipp" in den Sommermonaten ist zudem die Linie 231, die im vergangenen Jahr zwischen April und Ende Oktober in Betrieb war. Sie fährt nur vier Mal am Tag zwischen Alcúdia und Port de Sóller und braucht dafür stolze zwei Stunden. Dafür ist die Strecke durch die Tramuntana spektakulär – der Weg ist hier quasi das Ziel, und sie kommen an dem hübschen Ort Pollença und dem Wallfahrtsort Lluc vorbei. So lässt sich sogar noch ein sehenswerter Zwischenstopp einbauen.

Wem es nichts ausmacht, ein wenig mehr Geld auszugeben, kann für eine Fahrt von Palma nach Sóller (und zurück) natürlich auch in den Roten Blitz steigen. Der historische Zug ins Orangental hat am 2. Februar seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die Urlauberattraktion hat den Vorteil, dass man hier garantiert keinen Inselbewohnern in Sachen Plätze Konkurrenz macht – und sie ist dazu noch ein besonders schönes Erlebnis.

Abonnieren, um zu lesen