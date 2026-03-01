Neues vom TÜV auf Mallorca: Diese Dinge sind ab sofort beim ITV-Besuch zu beachten

Wer die ITV auf Mallorca demnächst machen muss - das spanische Pendant zum deutschen TÜV - kann sich auf ein paar Neuerungen vorbereiten. Das Terminchaos der vergangenen Jahre existiert nicht mehr. Bei der Kontrolle wird nun auf Pünktlichkeit geachtet, was aber nicht heißt, dass die Fahrzeugführer sofort zum angegebenen Termin an der Reihe sind.

Im vergangenen Jahr noch machte man sich den Termin im Internet aus, zahlte online und stellte sich am Tag der Kontrolle einfach in der Fahrzeugschlange bei der ITV-Station an. Wartezeiten von über einer Stunde waren die Regel.

Erstmal ins Büro gehen

Nun muss vor der Kontrolle das Büro aufgesucht werden. Unabhängig davon, ob der Betrag für den Check bereits online bezahlt wurde oder nicht. Um am Schalter drangenommen zu werden, gibt es keine Nummer, die man ziehen kann.

Auf einem Bildschirm wird die angezeigt, wer gerade an der Reihe ist. Sprich: Nur wer seinen Termin einhält, darf vortreten. Eine Absprache mit den anderen Wartenden ist notwendig, da einzelne Termine mehrfach vergeben werden. Verwirrend: Nicht selten stehen Leute vor einem in der Schlange, die eigentlich erst später dran sind.

Die ITV-Angestellten wollen den Fahrzeugschein (ficha técnica) sehen. Wer noch nicht bezahlt hat, kann das nun per Karte erledigen. Die Preise sind human: 21,11 Euro der Benziner, 35,02 Euro ein Diesel. Eine mögliche Nachkontrolle kostet 5,11 Euro.

Die Angestellten geben einem einen Zettel mit und fordern auf, sich nun an die Warteschlange für die Kontrolle anzustellen. Es gibt eine Sonderschlange für die Zweitkontrolle. An den meisten ITV-Stationen teilen die Kontrolleure die wartenden Autos einer Schlange für die Erstkontrolle zu.

Zur Not macht es der Kontrolleur eben selbst

Spanischkenntnisse sind hilfreich, wenngleich die Kontrolleure im Notfall die Kontrolle auch gänzlich ohne die Mithilfe des Autofahrers machen können. Es müssen alle Lichter an- und wieder ausgemacht werden. Die Hupe wird getestet. An einem Punkt wird der Motor im Leerlauf auf 2.000 Umdrehungen gebracht. Beim letzten Check schaut der Kontrolleur von unten auf den Wagen und weist an, Bremse zu treten, Gang einzulegen und das Lenkrad hin und her zu bewegen.

Der Kontrolleur teilt dem Fahrer direkt das Resultat mit. Wer besteht, bekommt den Sticker, der von innen an die Scheibe geklebt wird. Beim Durchfallen gibt es zwei Varianten: Entweder sind die Defekte so gravierend, dass das Auto nur noch zur Werkstatt abgeschleppt werden kann (negativa). Oder die Mängel reichen aus, um durchzufallen. Man darf aber noch selbst zur Werkstatt und anschließend zurück zur ITV fahren (desfavorable).

Hier gibt es Termine

Die Wahl der ITV-Station ist völlig frei. Wer will, kann nach einer durchgefallenen Erstkontrolle auch die Zweitkontrolle woanders machen. Die Termine gibt es hier im Internet. Derzeit ist das mitunter sogar für den nächsten Tag möglich.

