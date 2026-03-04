Konflikt in Nahost lässt Preise steigen: So teuer ist Benzin und Diesel momentan auf Mallorca

Wegen des Konflikts im Nahen Osten sind die Ölpreise in den vergangenen Tagen so sehr gestiegen wie seit Langem nicht mehr. Das stößt besonders bei Autofahrern auf Unmut, denn die Preise an den Zapfsäulen auf Mallorca klettern. Da momentan nicht klar ist, wie llange die Unruhen im Iran andauern, dürfte sich die Lage an den Tankstellen vorerst nicht entspannen. Wo es auf der Insel trotzdem noch bezahlbar ist.

Hier tankt sich Benzin am günstigsten

Am teuersten tanken die Mallorquiner am Mittwoch (4.3.) für 1,68 Euro pro Liter Benzin an den Cepsa-Tankstellen in Llucmajor, Arenal und Santa María. In Son Ramonell (Plenergy) ist es dafür mit 1,45 Euro pro Liter noch relativ günstig. Rund 10 Cent teurer, aber immer noch erschwinglich kann man in Campos (Plenergy, Just Fuel) tanken. Da liegt der Liter Benzin momentan bei 1,54 Euro. Wer die teurere Cepsa-Tankstelle in Arenal vermeiden will, kann gleich um die Ecke in Can Pastilla (Plenergy) seinen Tank für 1,53 Euro pro Liter auffüllen.

Für Autofahrer wird es jetzt wohl erstmal teurer werden. / dpa

Auch große Unterschiede beim Diesel

Ähnliche Preisunterschiede gibt es auf der Insel beim Diesel. Auch hier gehören die Cepsa-Tankstellen in Llucmajor und Arenal mit 1,69 Euro pro Liter zu den preislichen Spitzenreitern. In Palma (Repsol, BP Balmes) kann man beim Liter Diesel im Vergleich rund 5 Cent sparen. Wer jedoch das günstigste Angebot auf der Insel sucht, wird in der Nähe vom Flughafen oder im Son Castelló (Set&Go) fündig. Hier lassen sich rund 29 Cent pro Liter im Vergleich zum teuersten Anbieter sparen. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern bedeutet das eine Ersparnis von rund 14,50 Euro.

Trotz des Preisanstiegs liegen die Zahlen in Spanien weiterhin unter dem europäischen Durchschnitt. Am teuersten ist es für Benziner in den Niederlanden, wo der Preis pro Liter mittlerweile bei über zwei Euro liegt.

Stoßzeiten und Wochenende vermeiden

Laut dem RACC, dem katalanischen Pendant zum ADAC, ist der Montag der günstigste Tag zum Tanken. Bis zum Wochenende steigen die Preise Schritt für Schritt. Der teuerste Tag ist der Samstag. Da der Benzinpreis auch durch Angebot und Nachfrage diktiert wird, sollten Stoßzeiten umgangen werden.