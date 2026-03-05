"Preis-Psychose hat begonnen": Billigtankstellen auf Mallorca verzeichnen bis zu 70 Prozent mehr Umsatz

Lange Schlangen haben sich an den meisten Tankstellen Mallorcas noch nicht gebildet. Doch sie ist spürbar, die Angst der Kunden vor dem angekündigten Preisanstieg, der als Auswirkung der Eskalation im Nahen Osten erwartet wird. Besonders die Billigtankstellen auf Mallorca verzeichnen derzeit einen stärkeren Andrang. In den vergangenen zwei Tagen ist der Umsatz dieser Tankstellen laut Angaben der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" um bis zu 70 Prozent angestiegen.

Moderate Preisanstiege

Dabei sind die tatsächlichen Preisanstiege der Kraftstoffe noch moderat. Seit Beginn der gemeinsamen Angriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar liegen sie auf der Insel durchschnittlich um 0,5 Cent pro Liter höher als zuvor. Am Donnerstag (5.3.) lag der höchste Benzinpreis bei 1,702 Euro pro Liter und der niedrigste bei 1,528 Euro pro Liter; beim Diesel schwanken die Preise zwischen 1,779 Euro pro Liter und 1,447 Euro pro Liter.

„Seit Beginn der Angriffe auf Iran haben wir einen deutlich höheren Kundenandrang festgestellt“, bestätigt Carol, Mitarbeiterin der Tankstelle Autonetoil in der Straße Son Péndola in Palma, einer Low-Cost-Tankstelle, die üblicherweise Kraftstoff zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen anbietet. „Der Anstieg ist bislang noch sehr moderat, nahezu nicht wahrnehmbar, aber die Kunden achten sehr auf die Preise und vor allem wollen sie den Tank füllen, bevor der Preisanstieg spürbar wird“, erklärt sie. Miguel, ebenfalls Mitarbeiter derselben Tankstelle, betont, „am Dienstag war der Kundenandrang deutlich größer als am Mittwoch“, bestätigt aber ebenfalls, dass „die Kunden in diesen unsicheren Zeiten hinsichtlich der künftigen Preise nach dem günstigsten Benzin suchen, das sie finden können, um den Tank zu füllen“.

"Preis-Psychose hat begonnen"

Im Carrer Hort de les Ànimes in Palma zeigt sich perfekt das unterschiedliche Verhalten der Kunden gegenüber zwei Tankstellen mit unterschiedlichen Preisen. In diesem Fall liegen sie einander direkt gegenüber. Die erste, mit Super 95 für 1,568 Euro pro Liter und Diesel für 1,608 Euro pro Liter, verzeichnet den ganzen Vormittag über einen konstanten Kundenandrang. Die zweite, mit Super 95 für 1,659 Euro pro Liter und Diesel für 1,608 Euro pro Liter, verzeichnet deutlich weniger Kunden.

„Die Preis-Psychose hat begonnen“, bestätigt Alejandro, Mitarbeiter an der Shell-Tankstelle im Stadtteil Son Malferit. „Es gibt Panik vor einem Preisanstieg infolge der Angriffe auf Iran, und wir haben in diesen Tagen den deutlich höheren Kundenandrang stark bemerkt – Fahrer, die den Tank füllen wollen, bevor sich der Preisanstieg bemerkbar macht“, erklären sie. „Die überwältigende Mehrheit derjenigen, die kommen, fragt uns nach den Preisen, nach dem Tag, an dem es anfängt zu steigen; wir würden sagen, 19 von 20 stellen uns dieselbe Frage – das ist jedes Mal so“, kommentieren Alejandro und Marina, während sie die Tanks der ankommenden Autos füllen.

„Und das Überraschende ist, dass wir heute in derselben Acht-Stunden-Schicht wie gestern fast doppelt so viel Kraftstoff verkauft haben“, erklärt er.

Ein Mitarbeiter der Repsol-Tankstelle an Palmas Camí de Son Rapinya betreut einen Kunden / Miguel Vicens

"Missbrauch" der Mineralölkonzerne

An der zentral gelegenen Repsol-Tankstelle an der Avenida Gabriel Alomar in Palma liegen die Preise für Super 95 an diesem Mittwoch bei 1,635 Euro pro Liter und für Diesel bei 1,724 Euro pro Liter. „Der Kundenandrang ist der übliche; normalerweise merken wir vor allem den 5. eines jeden Monats, wenn die Leute ihren Lohn bekommen und Geld in der Tasche haben, um den Tank zu füllen“, sagt Manuel, einer der Mitarbeiter der Tankstelle. „Allerdings stimmt es, dass die Kunden seit Beginn des Angriffs der USA auf Iran sehr viel nach dem Preisanstieg fragen – das ist es, was am meisten Sorge bereitet.“

Der Preis pro Barrel ist inzwischen um 4,1 Prozent gestiegen und liegt bei 81 Dollar. Doch nach Einschätzung der Experten wird es etwas länger dauern, bis sich der Anstieg des Ölpreises in den Endpreisen niederschlägt. Nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 erreichte der Kraftstoffpreis seinen stärksten Anstieg erst im Juni, als der Preis für Super 95 auf Mallorca fast zwei Euro pro Liter erreichte.

Der Transporteursverband PIMEM-ASTAM hat das Verhalten der wichtigsten Mineralölkonzerne im aktuellen internationalen Spannungsumfeld als „Missbrauch“ bezeichnet. Nach Angaben der Organisation haben die Transporteure des mallorquinischen Unternehmerverbands einen Anstieg von bis zu 15 Cent pro Liter beim Referenzpreis für professionellen Diesel festgestellt – eine Erhöhung, die sie als „ungerechtfertigt und auf spekulative Bewegungen gestützt unter dem Vorwand des Konflikts in Iran“ ansehen.

"Keine wirtschaftliche Grundlage" für sofortigen Preisanstieg

Der ASTAM-Präsident Jeroni Valcaneras betonte, „der derzeit gelieferte Kraftstoff wurde vor Beginn der Feindseligkeiten eingekauft, weshalb eine sofortige Weitergabe der Kosten keine wirtschaftliche Grundlage hat“. Angesichts dieser Situation fordert der Verband von der Regierung die „dringende“ Umsetzung eines Notfallplans, der den Geist der 2022 nach Kriegsausbruch ergriffenen Maßnahmen wieder aufgreift.

Valcaneras erinnerte daran, dass die Regierung damals Zuschüsse von bis zu 20 Cent pro Liter Kraftstoff, Direktbeihilfen pro Fahrzeug sowie eine rechtliche Stärkung zur Verhinderung von Arbeit unterhalb der Selbstkosten genehmigte – zusätzlich zu einer Klausel zur Tarifaktualisierung, die an die Entwicklung des Dieselpreises gekoppelt ist. /somo

Abonnieren, um zu lesen