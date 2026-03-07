Neue Umweltzone in Sóller: Bei Urlaubern werden die 200 Euro Strafe direkt von der Kreditkarte abgebucht

Seit Ende Februar ist die neue Umweltzone in Sóller in Kraft. Effektiv handelt es sich dabei um ein Einfahrtverbot für alle Fahrzeuge, die nicht in der Gemeinde gemeldet sind. Zwar können Sondergenehmigungen eingeholt werden. Für Urlauber bedeutet die Maßnahme aber: Ab sofort dürfen sie mit ihren Mietwagen nicht mehr ins Dorf fahren und parken, sondern müssen auf den eigens eingerichteten Parkplätzen außerhalb des Ortskerns einen Platz finden. Bis zu 600 Parkmöglichkeiten stehen hier zur Verfügung.

200 Euro Strafe - für jeden Verstoß

Bei Verstößen gegen die neue Regelung werden 200 Euro Strafe fällig - und zwar für jedes Mal, wenn die Kontrollkameras das Kennzeichen bei der Einfahrt erfassen. Wer also auf der Suche nach einem Parkplatz im Dorf mehrfach in die Zone hineinfährt, kriegt für jede Einfahrt in die Umweltzone ein Knöllchen.

Immerhin: Derzeit wird das System noch getestet, Strafen werden noch nicht ausgestellt. Das liegt auch daran, dass viele Einwohner des Dorfes bis zum Schluss gewartet haben, um die Plakette für die Umweltzone zu beantragen. Zudem werden derzeit noch die Parkplätze im Dorfzentrum neu ausgewiesen und als Einwohnerstellplätze markiert.

Bußgelder werden ab 1. April kassiert, wie Sóllers Mobilitätsdezernent Josep Porcel am Freitag (6.3.) bekanntgab. Den Einzug der Strafen übernimmt das balearische Finanzamt Atib. Im Fall von Urlaubern, die mit ihren Mietwagen in die Umweltzone fahren, wird das Bußgeld automatisch abkassiert. Das Knöllchen wird an das Mietwagenunternehmen ausgestellt, das die Strafe von der hinterlegten Kreditkarte abbucht.

Einzigartig in Spanien

Sóllers Umweltzone ist in ihrer Form einzigartig in Spanien, da sie mit dem Zweck eingeführt wurde, das in den vergangenen Jahren übliche Verkehrschaos in den Straßen des Dorfes zu verhindern. Das neue System legt eine klare Zugangshierarchie fest: In Sóller gemeldete Fahrer genießen völlige Bewegungsfreiheit, während Bürger aus Deià, Fornalutx und Escorca einen eingeschränkten Zugang haben. Für alle übrigen Fahrer ist die Einfahrt ins Zentrum verboten, außer in den in einer Verordnung vorgesehenen Fällen, die verschiedene gerechtfertigte Ausnahmen zur Vermeidung von Sanktionen umfassen. Wie man sich registriert, lesen Sie hier.

Abonnieren, um zu lesen