Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
GruppenvergewaltigungLeben im SüdwestenHochzeitsglocken
instagramlinkedin

Andratx investiert eine Million Euro in Asphaltierungsarbeiten auf den Straßen

Über 54.000 Quadratmeter Fahrbahn sollen erneuert werden – betroffen sind der Ortskern, Port d'Andratx, Sant Elm, Camp de Mar und weitere Orte

Das Rathaus von Andratx will eine Millionen Euro in Straßenbauprojekte investieren.

Das Rathaus von Andratx will eine Millionen Euro in Straßenbauprojekte investieren. / Foto: L. Gutiérrez

Redaktion DM

Redaktion DM

Andratx hat ein Sofortprogramm von einer Million Euro aufgelegt, um Straßen in verschiedenen Ortsteilen des Gemeindegebiets neu zu asphaltieren. Das geht aus einer Mitteilung des Rathauses von Montag (9.3.) hervor. Mit der Maßnahme sollen nach Angaben des Rathauses mehr als 54.000 Quadratmeter Fahrbahn in Andratx, Sant Elm, s’Arracó, Camp de Mar und im Port d’Andratx erneuert werden. Die Arbeiten sollen demnach in den kommenden Monaten schrittweise umgesetzt werden.

In Sant Elm sind Verbesserungen im Carrer Dragonera, dem Carrer Eolo und dem Carrer Punta Blanca vorgesehen, in s’Arracó im Carrer Porvenir. In Camp de Mar betreffen die geplanten Arbeiten den Carrer Taronger und den Carrer des Salinar. Im Port d’Andratx sollte der Carrer Vell de Cala Llamp in zwei Phasen asphaltiert werden, ebenso der Carrer Isaac Peral und angrenzende Straßen.

Neue Fahrbahnen in mehreren Ortsteilen

Im Ortskern von Andratx umfasst der Plan die Ma-10, den Carrer Andalusia, Carrer Aragón, Carrer Navarra, Carrer Son Sampol, Carrer Son Bosch, Carrer Son Moner sowie den Carrer Biscaia mit seinen Querstraßen. Auf der Ma-10 betrifft die Maßnahme einen Abschnitt in kommunaler Zuständigkeit zwischen dem Kreisverkehr Son Esteve und dem Ortseingang. Dort soll auf rund 4646 Quadratmetern neuer Asphalt aufgebracht werden.

Parallel zu dem Programm plant das Straßen- und Bauamt zudem, sechs weitere Straßen im Ortskern von Andratx zu asphaltieren. Betroffen sind demnach alle Verkehrswege zwischen der Plaça de España und dem Carrer General Riera.

Verwandte nachrichten

Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo (PP) erklärte, der Asphaltierungsplan werde es ermöglichen, in mehreren Ortsteilen einzugreifen und Sicherheit sowie Qualität der Straßen zu verbessern. Die Investition sei ein wichtiger Schritt und zeige das Engagement der Gemeinderegierung für den Unterhalt und die Aufwertung des öffentlichen Raums im gesamten Gemeindegebiet.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Warnstufe Gelb: Nach überraschend sonnigem Sonntag kommt zum Wochenstart der Regen wieder
  2. Hochzeitsglocken bei zwei deutschen Unternehmerdynastien: Mallorca-Hotelier heiratet BMW-Erbin
  3. Kultrestaurant in Porto Cristo zieht Reißleine: 60 Prozent der Tische werden für Mallorquiner reserviert
  4. Wir werden uns heute an der Kuh vergnügen': Gruppenvergewaltiger auf Mallorca zu langjährigen Haftstrafen verurteilt
  5. 2.000 Euro für 50-Quadratmeter-Wohnung: So teuer ist Wohnen im Mallorca-Südwesten geworden
  6. Hagelschauer überrascht Radfahrer - Wie es mit dem Wetter auf Mallorca nun weitergeht
  7. Besserer Service für Auswanderer: Dieses Mallorca-Dorf will Deutsche jetzt in ihrer Muttersprache erreichen
  8. Der Südwesten Mallorcas wird mit Luxusanwesen zugekleistert - in einem Ort brach deshalb die Straße weg

"Den Linken im Kampf der Ideen entgegenzutreten": Rechtsextreme auf Mallorca setzen sich durch und kippen wichtiges Gesetz zur Aufarbeitung der Franco-Diktatur

"Den Linken im Kampf der Ideen entgegenzutreten": Rechtsextreme auf Mallorca setzen sich durch und kippen wichtiges Gesetz zur Aufarbeitung der Franco-Diktatur

Anwohner fordern Rückzahlung der Müllgebühr in Deutschen-Hochburg - Müllabfuhr droht mit unbefristetem Streik

Anwohner fordern Rückzahlung der Müllgebühr in Deutschen-Hochburg - Müllabfuhr droht mit unbefristetem Streik

Andratx investiert eine Million Euro in Asphaltierungsarbeiten auf den Straßen

Andratx investiert eine Million Euro in Asphaltierungsarbeiten auf den Straßen

Hochzeit für 120.000 Euro, Immobilie für "nur noch" 14,2 Millionen, Porsche als Geschäftsauto: Wie realitätsfern ist die ARD-Doku "Me, Myself, Mallorca"?

Hochzeit für 120.000 Euro, Immobilie für "nur noch" 14,2 Millionen, Porsche als Geschäftsauto: Wie realitätsfern ist die ARD-Doku "Me, Myself, Mallorca"?

Razzia auf Mallorca: Polizei durchsucht Luxusvillen, die Putins Waffenzar Nikolai Kolesov gehören sollen

Razzia auf Mallorca: Polizei durchsucht Luxusvillen, die Putins Waffenzar Nikolai Kolesov gehören sollen

Mallorca mal anders: So wird der Urlaub zur Sprachreise

Mallorca mal anders: So wird der Urlaub zur Sprachreise

Völkerrecht – ein Auslaufmodell?

Völkerrecht – ein Auslaufmodell?

Wetterprognose für Mallorca: Wie ein Hobby-Meteorologe dem staatlichen Wetterdienst den Rang abläuft

Wetterprognose für Mallorca: Wie ein Hobby-Meteorologe dem staatlichen Wetterdienst den Rang abläuft
Tracking Pixel Contents