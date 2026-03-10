Andratx investiert eine Million Euro in Asphaltierungsarbeiten auf den Straßen

Andratx hat ein Sofortprogramm von einer Million Euro aufgelegt, um Straßen in verschiedenen Ortsteilen des Gemeindegebiets neu zu asphaltieren. Das geht aus einer Mitteilung des Rathauses von Montag (9.3.) hervor. Mit der Maßnahme sollen nach Angaben des Rathauses mehr als 54.000 Quadratmeter Fahrbahn in Andratx, Sant Elm, s’Arracó, Camp de Mar und im Port d’Andratx erneuert werden. Die Arbeiten sollen demnach in den kommenden Monaten schrittweise umgesetzt werden.

In Sant Elm sind Verbesserungen im Carrer Dragonera, dem Carrer Eolo und dem Carrer Punta Blanca vorgesehen, in s’Arracó im Carrer Porvenir. In Camp de Mar betreffen die geplanten Arbeiten den Carrer Taronger und den Carrer des Salinar. Im Port d’Andratx sollte der Carrer Vell de Cala Llamp in zwei Phasen asphaltiert werden, ebenso der Carrer Isaac Peral und angrenzende Straßen.

Neue Fahrbahnen in mehreren Ortsteilen

Im Ortskern von Andratx umfasst der Plan die Ma-10, den Carrer Andalusia, Carrer Aragón, Carrer Navarra, Carrer Son Sampol, Carrer Son Bosch, Carrer Son Moner sowie den Carrer Biscaia mit seinen Querstraßen. Auf der Ma-10 betrifft die Maßnahme einen Abschnitt in kommunaler Zuständigkeit zwischen dem Kreisverkehr Son Esteve und dem Ortseingang. Dort soll auf rund 4646 Quadratmetern neuer Asphalt aufgebracht werden.

Parallel zu dem Programm plant das Straßen- und Bauamt zudem, sechs weitere Straßen im Ortskern von Andratx zu asphaltieren. Betroffen sind demnach alle Verkehrswege zwischen der Plaça de España und dem Carrer General Riera.

Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo (PP) erklärte, der Asphaltierungsplan werde es ermöglichen, in mehreren Ortsteilen einzugreifen und Sicherheit sowie Qualität der Straßen zu verbessern. Die Investition sei ein wichtiger Schritt und zeige das Engagement der Gemeinderegierung für den Unterhalt und die Aufwertung des öffentlichen Raums im gesamten Gemeindegebiet.