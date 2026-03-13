Leihradservice BiciPalma auf Mallorca: Ausbau lässt auf sich warten, Preise trotzdem erhöht

Der städtische Leihfahrradservice Bicipalma übt sich auf Mallorca weiter in Ankündigungen. Die jüngste, vergangene Woche in einer Pressemitteilung bekannt gegeben: Das Netz soll weiter ausgebaut werden. Geplant seien 18 neue Stationen: fünf am Paseo Marítimo und 13 entlang der Playa de Palma.

Dies hatte man jedoch bereits vor knapp einem Jahr groß angekündigt. Neu ist dabei nur, dass die Investition jetzt auf 950.000 Euro erhöht werden soll, vorher waren 800.000 Euro vorgesehen. Außerdem sollen auch mehr neue E-Bikes dazukommen: 230 anstatt 170. Für 2026 seien insgesamt 125 Stationen und 1.250 öffentliche Fahrräder in Palma vorgesehen.

Die geplanten neuen Stationen von Bicipalma. / Grafik: DM

Während der Ausbau weiter auf sich warten lässt, sind die Nutzer-Preise bereits gestiegen.Tatenlosigkeit will man sich bei der städtischen Betreibergesellschaft SMAP aber nicht vorwerfen lassen. "An den neuen Stationen wird gearbeitet. Sie werden Stück für Stück alle funktionieren", so eine Mitarbeiterin auf MZ-Nachfrage.

Ein genaues Datum könne man jedoch noch nicht nennen. Nutzer des Services würden automatisch auf dem Streckennetz der BiciPalma-App sehen können, wenn die zusätzlichen Stationen aktiviert sind.

Aufgepasst bei der Nutzung der neuen Tarife

Seit dem 1. August 2025 gelten bei BiciPalma bereits die neuen - teureren - Tarife. Statt den vorherigen 24 Euro für das Jahresabo zahlen die Nutzer seither 30 Euro. Aufpassen sollte man bei der Nutzung der beliebten pinken Elektroräder.

Die sind mittlerweile während der ersten 30 Minuten Nutzungsdauer nicht mehr kostenlos - die türkise Variante ohne Elektroantrieb hingegen schon. Bei einer täglichen Nutzung läppert sich da schnell ein Betrag zusammen. Eine Übersicht der neuen Tarife finden Sie hier:

Die seit dem 1. August 2025 geltenden Tarife von BiciPalma. / BiciPalma

Nutzer, die noch einen laufenden alten Vertrag haben, sind von der Erhöhung erst ab dem Moment betroffen, in dem sie ihr jährliches Abonnement erneuern.

Weitere Neuerungen, die bisher nicht aktiv kommuniziert wurden

BiciPalma hatte vergangenes Jahr angekündigt, dass man Gebrauch von dem sogenannten Overflow-System machen könne. Hierbei kann man das Leihfahrrad auch an einer Station hinterlassen, an der alle regulären Ständer mit Halterung besetzt sind. Man konnte das Fahrrad dazu zwischen zwei besetzte Ständer schieben und die Anmietung trotzdem in der BiciPalma App korrekt abschließen. Dies ist mittlerweile nicht mehr an allen Stationen möglich.

Stattdessen solle man die BiciPalma-Helpline unter Tel.: +34 900 701 004 kontaktieren. Die Mitarbeiter dort leiten einen dann an, was zu tun ist. In manchen Fällen, wie beispielsweise mehrfach an der bisherigen Endstation von Palma Richtung Playa de Palma Nummer 85 (Golf de Cadis) passiert, bleibt einem nur die Option, wieder zur vorherigen Station 81 (Vicari Joaquim Fuster) zurückzuradeln und dabei zu hoffen, dass dort ein freier Ständer wartet.

Eine neue Warnanzeige macht beim Ausleihen darauf aufmerksam das die Leihräder an offiziellen Stationen abgegeben werden müssen / BiciPalma

Vorsicht – die Verantwortung bleibt beim Nutzer

"Wer ein Fahrrad von BiciPalma ausleiht, ist dafür verantwortlich, dies korrekt zu hinterlassen. Daher muss bei Problemen immer die Helpline kontaktiert werden", so die BiciPalma-Mitarbeiter. Man sollte die Anweisung beherzigen, da sonst die Leihzeit im App kostenpflichtig weiterläuft. Oft ist bei der Helpline Geduld gefragt, da alle Leitungen besetzt sind und man lange in der Warteschleife bleibt oder gar nicht durchkommt. Der Anruf ist trotzdem wichtig, da er automatisch vom System registriert wird und man so im Zweifelsfall eine Rückerstattung von zu viel abgezogenen Leihgebühren von BiciPalma erhält. Hierfür muss man zusätzlich eine E-Mail an bicipalma@palma.cat schicken.

Fazit: Funktioniert, aber nicht fehlerfrei

Auch bei Schwierigkeiten mit der Registrierung, beispielsweise bei Nicht-Residenten, solle man immer eine E-Mail schicken. "Wir bearbeiten jede Mail innerhalb von maximal sieben Tagen", so die Auskunft der SMAP-Mitarbeiterin. Sei ein deutscher Nutzer beispielsweise bereits bei Nextbike in Deutschland registriert, gäbe es momentan noch eine Fehlfunktion bei der Registrierung. Auch hieran werde gearbeitet.

Die Nutzung von Bicipalma ist weiterhin eine gute und umweltfreundliche Alternative zu anderen Verkehrsmitteln. Bleibt nur zu hoffen, dass mit der angekündigten Erweiterung auch die Mitarbeiter dort aufgestockt werden, um einen reibungslosen Gebrauch zu garantieren. Schaut man auf den Instagram-Account des Anbieters, findet man dort viele frustrierte Kommentare.