Flughafen-Bus schlagartig 2 Euro billiger: Palma senkt den Fahrpreis für Mallorca-Urlauber kräftig

Die Stadt Palma hat endlich ein Kartenzahlsystem in den EMT-Bussen eingeführt. Wer auf das Kleingeld verzichtet, bekommt 40 Prozent Rabatt. Die Fahrt für Einheimische ist mindestens 2026 noch gänzlich kostenlos. Die günstigeren Preise richten sich daher exklusiv an Mallorca-Urlauber. Wer beispielsweise vom Flughafen ins Stadtzentrum fährt, zahlt künftig nur noch 3 statt 5 Euro - aber nur bei Kartenzahlung.

Wie das Rathaus am Donnerstag (13.3.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist die Kartenzahlung ab sofort in den Stadtbussen möglich. Zuvor ging das beim Fahrer nur mit Münzen oder Scheinen, wobei kein Schein höher als 10 Euro angenommen wurde. Wer am Flughafen mit der Karte zahlen wollte, musste vorab ein Ticket an einem Automaten ziehen. Für den vollen Fahrtpreis von damals 5 Euro pro Person.

So sieht das Kartenlesegerät aus. / Rathaus Palma

Karte muss wohl nur beim Einstieg gescannt werden

Laut der Pressemitteilung installierte die Stadt 1.040 Kartenlesegeräte in den 256 Bussen. Die Karte muss aber nur beim Einstieg gescannt werden, bestätigte eine Sprecherin der Stadt der MZ. Die Vielzahl an Geräten erklärt sich daher, dass die Busse auch an den hinteren Türen die Einstiegsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwagen bereitstellen muss.

Das kostet die Fahrt im Bus bei Kartenzahlung

Auf der EMT-Website sind die neuen Kartenpreise noch nicht aufgeführt. In der Pressemitteilung ist von 40 Prozent Rabatt für eine Einzelfahrt die Rede. Bei Gruppen steigt der Prozentsatz auf bis zu 60 Prozent pro Mitfahrer bei bis zu fünf Personen.

Die Preise lassen sich daher ausrechnen. Mit Bargeld kostet die innerstädtische Fahrt 2 Euro. Die Fahrt zum Flughafen wird mit 5 Euro berechnet. Bei Kartenzahlung sinken die Preise auf 1,20 Euro und 3 Euro. Eine Sprecherin der Stadt bestätigte der MZ die Tarife.

Gleichzeitig gab die Stadt bekannt, dass die alten Zehnerkarten seit Ende Januar nicht mehr gültig sind. Wer noch Guthaben hat, kann sich das gutschreiben lassen.