Mallorca-Urlaub plus Frankreich-Abstecher: Bald können Sie wieder mit der Fähre auf die Insel fahren

Bald geht es wieder los: Mit dem Start der neuen Saison nimmt Corsica Ferries die Verbindungen zwischen Mallorca und Südfrankreich wieder auf. Wer mit dem eigenen Auto reisen, mehr Gepäck mitnehmen oder den Inselurlaub mit einem Abstecher aufs französische Festland verbinden möchte, kann ab Anfang April wieder per Schiff zwischen Port d'Alcúdia und den Häfen Toulon und Sète pendeln. Die Frankreich-Linien sind saisonal und in diesem Jahr wieder bis in den Herbst verfügbar.

Toulon–Alcúdia

Die wichtigste Verbindung ist die Strecke Toulon–Alcúdia. Nach den vorliegenden Fahrplandaten startet die Saison am 4. April und geht bis Anfang November. Im April und Mai gibt es auf der Toulon-Strecke meist zwei Abfahrten pro Woche. Von Frankreich nach Mallorca sind mittwochs (18 bis 9.30 Uhr) und samstags (20 bis 9.30 Uhr) Fahrten vorgesehen, von Mallorca nach Frankreich meist donnerstags und sonntags (17 bis 11 Uhr).

Ab Juni verschiebt sich der Abfahrtstag auf den Dienstag. Hinzu kommen einige Sondertermine, die je nach Kalenderwoche abweichen können. Wer eine ganz bestimmte Reise plant, sollte die Daten deshalb vor der Buchung noch einmal direkt im Kalender der Reederei hier prüfen.

Sète–Alcúdia

Deutlich seltener ist die Verbindung Sète–Alcúdia. Die Route wird ebenfalls saisonal angeboten, allerdings mit wesentlich weniger Abfahrten. Es gibt nur einzelne Termine Ende April und Anfang Mai, danach zunächst eine Pause bis Ende Juli. Auch im August und Oktober stehen nur ausgewählte Überfahrten im Fahrplan.

Die Fahrzeit liegt von Frankreich nach Mallorca meist bei rund 13 Stunden. Umgekehrt sind es etwa 18 Stunden. Die Linie ist oft so gelegt, dass die Passagiere abends ablegen und am nächsten Mittag am Ziel ankommen.

Preislich beginnt die Überfahrt nach den Angaben im Standardtarif bei etwa 77 bis 140 Euro für ein Auto und eine Person. Dazu kommen – je nach Komfortwunsch – Gebühren für Kabinen oder Sitzplätze. Eine Innenkabine ist ab rund 60 Euro zu haben, eine Außenkabine mit Fenster ab etwa 75 Euro. Wer sparen will, kann die Nacht ab acht Euro auch auf einem Sitzplatz verbringen.

Mallorca ist nicht das einzige Balearen-Ziel, das vom französischen Festland aus angesteuert wird: Es gibt auch eine Verbindung zu Mallorcas Nachbarinsel Menorca.