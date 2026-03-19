Tib stockt auf: 14 neue Überlandbusse sollen das Netz auf Mallorca entlasten

Die Flotte der Tib-Busse auf Mallorca wird weiter ausgebaut: Im März kommen 14 neue Überlandbusse hinzu. Laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag (19.3.) der Balearen-Regierung sollen die Fahrzeuge ab dem 27. März im Linienbetrieb eingesetzt werden.

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich überwiegend um 18 Meter lange Gelenkbusse mit höherer Kapazität und einen weiteren Bus mit einer Länge von 15 Metern. Die neuen Verkehrsmittel sollen vor allem bei Verbindungen im Osten, Westen und Norden der Insel eingesetzt werden.

Wachstum um sieben Prozent

Der balearische Verkehrsminister José Luis Mateo sprach bei der Präsentation am Mittwoch (18.3.) im Real-Mallorca-Stadion Son Moix von einem weiteren Schritt zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs auf der Insel. Noch in diesem Jahr sollen zwölf weitere Busse folgen. Zusammen mit den bereits im vergangenen Jahr aufgenommenen sechs Fahrzeugen wächst die Tib-Flotte damit innerhalb von zwei Jahren um sieben Prozent auf insgesamt 266 Busse.

Die Aufstockung geht auf eine im vergangenen Jahr beschlossene Änderung der Konzessionen für den Busverkehr auf Mallorca zurück. Damit wurden laut Regierung Taktungen und Strecken angepasst, um auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren. Für den Zeitraum 2024 bis 2030 steigt das Budget für den Dienst von 436 auf 580 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von fast 150 Millionen Euro. Die Verkehrsleistung soll dadurch um rund 50 Prozent zunehmen.

Die neuen Busse fahren mit komprimiertem Erdgas (GNC) und gelten damit als vergleichsweise emissionsarm. Nach Regierungsangaben verfügt das TIB-Netz nun über 226 Erdgasbusse und 18 Elektrobusse. Die neuen Fahrzeuge sind zudem mit USB-Anschlüssen, Informationsbildschirmen, Rampen für Rollstühle und Kinderwagen sowie verschiedenen Assistenz- und Sicherheitssystemen ausgestattet. /slr