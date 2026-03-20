Autofahrer aufgepasst: In diesen Zeiträumen wird bald der Sóller-Tunnel gesperrt

Wer in den kommenden Tagen ins Berg-Städtchen Sóller im Norden von Mallorca fahren will, sollte seinen Aufenthalt so planen, dass die Hin- und Rückfahrt tagsüber stattfindet. Sonst bleibt nur die lange und kurvenreiche Fahrt über den Sóller-Pass.

Denn der Sóller-Tunnel, der die Zufahrt zum Ort deutlich verkürzt, wird von Montag (23.3.) bis Mittwoch 25.3.) jeweils zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geschlossen sein. Das hat der Inselrat von Mallorca mitgeteilt.

Nur Rettungswagen und Busse dürfen durch

Der Grund für die Sperrung: Während der Nachtstunden werden Experten die Sicherheitssysteme der Infrastruktur prüfen. Nur Fahrzeuge der Rettungsdienste und die Busse des TIB dürfen in diesen Zeiträumen auch weiterhin durch den Tunnel fahren. Insgesamt kosten die Instandhaltungsmaßnahmen den Inselrat rund 12.000 Euro.

Die Arbeiten sind Teil einer ersten Überprüfungsrunde, die im März und April durchgeführt wird, um die Sicherheit der 14 Tunnel auf Mallorca zu kontrollieren. Zwischen 2026 und 2028 wird der Inselrat eine Million Euro investieren, um Sicherheits- und Strukturinspektionen an allen Tunneln der Insel durchzuführen. Nun hat eine erste Inspektion begonnen, bei der sämtliche Sicherheitssysteme der Tunnel gründlich untersucht werden.

Auch andere Tunnel im Fokus

In Sóller wurde in dieser Woche bereits der Tunnel von Sa Mola überprüft, und im Laufe des März werden die Röhren von Son Vic, der Bendinat-Tunnel, Es Gorvió und Sa Coma untersucht.

In den Monaten März und April ist vorgesehen, auch andere Tunnel zu inspizieren, die nachts zeitweise gesperrt werden, darunter Monnàber, es Gorg Blau, es Fumat, Vidriers, Estadi Balear, Can Blau, Puríssima sowie beide Fahrtrichtungen der Tunnel von Gènova.

Die Inspekteure werden wichtige Details der Infrastruktur prüfen, die für die Sicherheit der Fahrer ausschlaggebend sind, etwa die Beleuchtung, die Ventilatoren oder den Zustand des Asphalts, heißt es vom Inselrat. Außerdem werden sie unter anderem das Brandmeldesystem, die Notausgänge, die Entwässerung, die Beschilderung sowie die Funktion der in den Tunneln vorhandenen Notruftelefone überprüfen. /somo