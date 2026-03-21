"Sein herzhaftes Gelächter höre ich noch heute": Wie eine Deutsche am Auto-Ummeldechaos verzweifelt

Erfahrungsbericht einer MZ-Leserin, die es vorzieht, anonym zu bleiben: „Im Sommer vergangenen Jahres brachten meine Eltern einen Kleinwagen auf die Insel, um bei ihren Aufenthalten in der Insel-Wohnung (mit Garagenplatz) mobil zu sein. Aufgeschreckt durch Presseberichte über Kontrollen von Autos mit ausländischen Kennzeichen und bemüht, alles korrekt zu machen, baten sie mich, mich um die Ummeldung auf ein spanisches Kennzeichen zu kümmern.

Da ich das vor rund 20 Jahren schon einmal im Alleingang erledigt hatte, wollte ich ihnen den Gefallen nicht abschlagen, irgendwann müssen sich zahlreiche Katalanisch-Kurse ja mal auszahlen.

Einfach vorbeikommen

Dann ging es los. Eine Terminvereinbarung im Internet war nicht möglich, weil das Formular für die cita nur spanische Kennzeichen akzeptiert – keine deutschen. Auch am Telefon gab es keinen Termin, nur den Hinweis, man müsse eben persönlich vorbeikommen, beim ITV.

Beim ersten Versuch informierte ein Zettel an der Tür des Büros für Sonderfälle in Son Castelló, dass das Büro derzeit nur dienstags und donnerstags besetzt sei. Also erneut früh aufstehen. Als ich ankam, warteten rund 15 Menschen, die noch früher dort gewesen waren. Wartenummern gibt es nicht, man fragt schlicht: ‚Wer ist der Letzte?‘ Und dann wartet man.

Rund zwei Stunden später nahm ein durchaus freundlicher Beamte meine Unterlagen entgegen und erklärte, man werde sich telefonisch melden, um einen Termin für die technische Inspektion zu vereinbaren. Das war Ende Juli. Ich erwähnte, dass wir in den kommenden zwei Wochen nicht auf der Insel seien. Sein herzhaftes Gelächter höre ich noch heute: ‚Rechnen Sie eher mit Monaten.‘

Erstmal keine Strafe

Immerhin beruhigte er mich: Mit gültiger deutscher Versicherung und dem Antragsformular könne das Auto problemlos weiter fahren.

Die Wochen vergingen. Der besorgte Vater fragte immer mal wieder nach den Fortschritten bei der Ummeldung. Am 21. Dezember dann der Anruf: Man habe spontan für den 23. abends einen Termin frei. Unser Weihnachtsflug ging – natürlich – am 23. morgens. Also weiter warten.

Ende Februar der Termin beim ITV in Son Oms (in Son Castelló wird umgebaut). Der ältere, aber gepflegte Garagenwagen – mit frischem deutschen TÜV – fiel durch: Abgaswerte und Bremsen seien nicht in Ordnung und müssten repariert werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Die Reparatur ist erledigt. Für die Überprüfung der Mängelbeseitigung gibt es – im Gegensatz zur Auskunft des Prüfers, der den Wagen hatte durchfallen lassen – weder online noch telefonisch Termine. ‚Einfach vorbeikommen.‘ Das wird bis zum nächsten freien Tag warten müssen.“