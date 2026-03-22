Inselrat Mallorca reagiert: So soll die "regelrechte Lawine" an deutschen Kfz-Ummeldungen gelöst werden

Der Inselrat von Mallorca begründet die Terminprobleme mit einer „regelrechten Lawine“ an Ummeldungs-Anträgen von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen und verspricht, den angehäuften Berg nun schneller abzuarbeiten. „2022 waren es 2.740 umgemeldete Fahrzeuge, 2025 aber schon 5.360“, sagt ein Sprecher des Dezernats für Mobilität und Infrastruktur. Für 2026 rechne man mit mehr als 7.000 Fahrzeugen, die umgemeldet werden sollen.

Drei Gründe für das Terminchaos

Der große Andrang habe drei Gründe, so der Sprecher. „Erstens haben die Guardia Civil und die Verkehrsbehörde DGT die Kontrollen verschärft.“ Das führe dazu, dass viele Autobesitzer mit ausländischem Kennzeichen aus Angst vor einem Bußgeld nun doch ein spanisches Kennzeichen wollen. „Zweitens kaufen sich viele Residenten auf Mallorca ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen – viele davon in Deutschland.“ Die Gebrauchtwagen kosten außerhalb der Insel deutlich weniger als auf Mallorca. „Die Autos müssen dann aber auch umgemeldet werden“, betont der Sprecher. Der dritte Grund sei das Zweitwagenverbot für Zweitwohnungsbesitzer auf Mallorca. Hier ist zwar nicht klar, ob der Inselrat das jemals einführen wird – „Es ist weiter in der Beantragung. Neuigkeiten gibt es nicht“, sagt der Sprecher. Dennoch habe allein die Ankündigung dieser Möglichkeit offenbar viele ausländischen Immobilienbesitzer dazu bewogen, ihre Kennzeichen doch lieber gegen spanische einzutauschen.

Zusätzliche Leute eingestellt

„Um die Lawine zu stoppen, stellen wir jetzt zusätzliche Leute ein und ziehen wieder eine externe Firma hinzu“, sagt der Sprecher. Bislang seien sieben Ingenieure an den fünf ITV-Prüfstationen für die Ummeldung zuständig. Zum Monatsanfang seien zwei Mitarbeiter hinzugekommen, für April erwarte man weitere drei. Zudem soll für zwei Jahre wieder ein externer Dienstleister aushelfen, wobei dieser Auftrag erst noch ausgeschrieben werden müsse.

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