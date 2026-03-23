Welchen Vorteil der spanische Führerschein gegenüber dem deutschen "Lappen" (noch) hat

Deutsche auf Mallorca, die einen Führerschein ohne Ablauffrist haben, müssen das deutsche Dokument spätestens nach zwei Jahren gegen einen spanischen eintauschen. Das ist zwar ein nerviger Behördengang, einen Vorteil birgt es aber dennoch: Die B-Klasse, die auch in Spanien zum Autofahren berechtigt, beinhaltet Motorräder bis 125 Kubikmeter. Das ist in Deutschland nur mit der Erweiterung B196 möglich. Die Spanier denken aber auch über ein ähnliches Modell nach.

Bereits im Mai 2024 veröffentlichte die spanische Verkehrsbehörde DGT eine 84-seitige Studie, die das Risiko des sogenannten Führerscheins "B+3" darstellt. Der Name ist nicht offiziell, kommt aber von der Regelung, dass die 125er-Motorräder erst von Autofahrern mit B-Führerschein gefahren werden dürfen, wenn sie ihren "Lappen" länger als drei Jahre besitzen.

Viele Unfallfahrer haben nur den Autoführerschein

Zum Zeitpunkt der Studie waren das 25.236.583 Personen in Spanien. 1.377.369 davon waren bei der Verkehrsbehörde als Besitzer eines 125er-Motorrads gemeldet. Motorrad- und Rollerfahren ist hierzulande angesagt. 2013 gab es 58.056 Motorräder bis 125 Kubikmeter in Spanien. 2022 waren es bereits 100.646. 10.413 der "B+3"-Motorradfahrer waren 2022 in einen Unfall mit Verletzten verwickelt. Insgesamt gab es 27.846 Unfälle.

Was geplant ist

Geht es nach der Verkehrsbehörde, soll die 125er-Regel abgeschafft werden. Dann könnten B-Führerscheinbesitzer nur noch Roller mit 50 Kubikmetern fahren. Jedoch gab DGT bereits bekannt, dass jegliche Neuerungen keine Auswirkungen auf die bisherigen Nutzer der "B+3"-Klasse haben sollen.

Wer künftig dann mit dem Autoführerschein ein 125er-Motorrad fahren will, muss ab Einführung des noch ausstehenden Gesetzes bereits Erfahrung mit den zwei Rädern vorweisen können (wie, ist noch nicht geklärt) oder einen Extrakurs wie in Deutschland machen. Der soll sieben Stunden dauern. In den spanischen Medien wird sogar schon über einen Preis in Höhe von 299 Euro spekuliert.

Und wann ist mit der Verabschiedung der neuen Regeln zu rechnen? "Derzeit gibt es weder News zum Thema noch einen feststehenden Termin", sagte ein Sprecher der Verkehrsbehörde auf MZ-Anfrage.