Für fast 230 Millionen Euro: Neue U-Bahn-Linie soll das Zentrum von Palma mit dem Krankenhaus Son Espases verbinden

Ähnliche Pläne gab es bereits in der Vergangenheit, jetzt steht es aber endgültig fest: Ab 2033 soll eine neue U-Bahn-Linie das Zentrum von Palma unter anderem mit dem Krankenhaus Son Espases verbinden. Die Fahrtzeit soll dabei nur zehn Minuten dauern und eine Alternative zu den bisherigen Buslinien bieten. Das Projekt wurde am Mittwochvormittag (25.3.) von Palmas Bürgermeister Jaimer Martínez und Ministerpräsidentin Marga Prohens vorgestellt. Die neue Strecke soll zu einer Verbesserung der Bahnanbindung verschiedener Stadtteile, Industriegebiete, Gewerbe-, Industrie- und Sportanlagen sowie strategisch wichtiger Gesundheitseinrichtungen wie eben dem Krankenhaus Son Espases ermöglichen.

Ganz so günstig wird das Projekt jedoch nicht ausfallen: Das Budget für die künftige U-Bahn-Linie wird auf 230 Millionen Euro geschätzt, wobei sich dieser Betrag noch auf 300 Millionen Euro erhöhen könnte, wenn man den Kauf von fünf neuen Zügen mit einberechnet. Der Baubeginn ist für das Jahr 2029 vorgesehen, wobei die Bauarbeiten nach Abschluss der Planungs- und Ausschreibungsverfahren voraussichtlich mehr als drei Jahre dauern werden.

Vier neue Stationen geplant

Es soll eine komplett neue und vollständig unterirdische Trasse mit einer Länge von etwa vier Kilometern gebaut werden. Insgesamt wird sie sechs Kilometer lang sein, da der Anfangsabschnitt über drei bereits bestehende Stationen verläuft. Die neue U-Bahn-Linie wird an der Estació Intermodal an der Plaça d'Espanya starten und über die bestehenden Stationen Jacint Verdaguer und Son Costa führen. Ab diesem Punkt umfasst die Strecke vier neue Haltestellen: Son Hugo / Son Pardo, Son Rossinyol / Son Pacs (mit Anbindung an das Gewerbegebiet), Son Espases (mit direktem Zugang zum Landeskrankenhaus) und Secar de la Real / Son Serra Perera, das die Anbindung an das dortige Wohngebiet erleichtern soll.

Fahrgastzahlen sollen verdoppelt werden

Fast drei Millionen Fahrgäste werden die neue Strecke geschätzt nutzen. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 2025 insgesamt etwas mehr als 11,6 Millionen Fahrgäste mit Bahn und U-Bahn auf der Insel befördert wurden, könnte dieser Ausbau zu einem Anstieg des Fahrgastaufkommens um etwa 26 Prozent im gesamten Schienennetz führen und die derzeitige Fahrgastzahl der U-Bahn von Palma verdoppeln. Marga Prohens spricht daher von "einem Schlüsselprojekt für die Transformation der Mobilität und die Umgestaltung Palmas“.

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Bereis 2019 war eine Verlängerung der U-Bahn-Linie mit Stop am Landeskrankenhaus Son Espases angekündigt worden. Nach damaligem Plan sollten die Bauarbeiten bereits 2021 abgeschlossen werden. Dazu kam es aber nie. Für das Projekt standen damals 32 Millionen Euro zur Verfügung.

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