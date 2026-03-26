Neue Fahrpläne: Wann und wie Sie jetzt vom Flughafen Mallorca mit dem Bus nach Cala Millor, Peguera, Alcúdia und Co. kommen

Die Aerotib-Busse starten mit einem erweiterten Angebot in die neue Saison. Nach einem Winter, in dem die Flughafen-Busse auf manchen Strecken auch in der Nebensaison gefahren sind, startet ab Freitag (27.3.) der Sommer-Fahrplan. Die rot-gelben Busse verbinden den Flughafen direkt mit verschiedenen Orten, etwa in den Gemeinden Calvià, Manacor, Alcúdia, Llucmajor und Campos. Damit haben etwa Urlauber eine kostengünstige Möglichkeit, statt per Taxi oder Privattransfer, mit den Überlandbussen zu ihrem Hotel oder ihrer Unterkunft zu kommen.

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Einsehen kann man alle Fahrpläne unter diesem Link. Dann auf "Aeropuerto" klicken und die jeweilige Linie auswählen.

Diese Flughafen-Linien gibt es

A11

Die Linie A11 verkehrt ab dem Flughafen Son Sant Joan nicht mehr nur nach Peguera, sondern nun auch bis Camp de Mar. Den ab Freitag geltenden Fahrplan können Sie hier einsehen. Die Linie verkehrt täglich zu denselben Zeiten. Auf der Strecke liegen auch Haltestellen in Peguera, Galatzó, Santa Ponça, Magaluf, Palmanova, Son Caliu, Costa d'en Blanes, Portals Nous und Bendinat.

Die erste Abfahrt ab Camp de Mar ist um 4.45 Uhr (Ankunft am Flughafen: 5.50 Uhr). Die letzte Abfahrt von Camp de Mar aus gen Flughafen ist um 20.25 Uhr (Ankunft am Flughafen: 21.45 Uhr).

In die entgegengesetzte Richtung, vom Flughafen in Richtung Camp de Mar, kommen Fahrgäste, die in den allerersten Bus einsteigen um 8.25 Uhr (Ankunft in Camp de Mar: 9.40 Uhr). Die letzte Möglichkeit, mit der Linie nach Camp de Mar oder in einen auf der Strecke liegenden Orte zu kommen, ist um 0.05 Uhr vom Flughafen aus (Ankunft in Camp de Mar: 1.20 Uhr).

Beliebt bei Einheimischen und Urlaubern: die gelb-roten TIB-Busse / Foto: S. Sansó

A32

Die Linie A32 verbindet den Flughafen mit Can Picafort. Den Sommerfahrplan, der bis 31. Oktober 2026 gilt, können Sie hier einsehen. Auch diese Linie verkehrt montags bis sonntags zu denselben Zeiten. Auf der Strecke liegen auch Haltestellen an der Playa de Muro, der Playa de Alcúdia, in Port d'Alcúdia, Alcúdia, Sa Pobla und Inca.

Frühaufsteher oder alle, die einen Flug in den frühen Morgenstunden haben, können in den ersten Bus um 3.50 Uhr in Can Picafort einsteigen. Ankunft am Flughafen ist dann um 5.15 Uhr. Die letzte Abfahrt ab Can Picafort ist um 20.40 Uhr (Ankunft am Flughafen: 22.10 Uhr).

Vom Flughafen aus in Richtung oder nach Can Picafort kommen Reisende etwa mit dem ersten Bus der Linie um 7.55 Uhr. Ankunft in dem Ort an der Nordküste ist dann um 9.25 Uhr. Die letzte Abfahrt vom Flughafen aus dorthin ist um 0.05 Uhr. Wer in diesen Bus einsteigt, kommt um 1.30 Uhr in Can Picafort an. Achtung: Wer in Sa Pobla aus- oder einsteigen will, muss bei dem Transportunternehmen oder beim Busfahrer je nach Linie eventuell vorab beziehungsweise beim Einsteigen Bescheid sagen. Checken Sie die Buspläne daher ganz genau!

A33

Die Linie A33 verbindet im Winter Port d'Alcúdia und den Flughafen, hält dabei auch in Alcúdia, Sa Pobla und Inca. Ab Freitag (27.3.) wandelt sie sich während der Sommersaison in die A32 (siehe vorheriger Absatz) um. Weitere Informationen finden Sie hier.

A42

Die Linie A42 verbindet Cala Bona und weitere Orte auf der Strecke (Cala Millor, Sa Coma, S'Illot, Portocristo, Manacor, Vilafranca, Montuïri, Algaida) mit dem Flughafen. Den bis 31. Oktober 2026 geltenden Sommerfahrplan der täglich zu denselben Zeiten verkehrenden Linie können Sie hier einsehen. Erste Abfahrt in Cala Bona ist um 3.40 Uhr, Ankunft am Flughafen dann um 5.15 Uhr. Die letzte Abfahrt ist um 20:05 Uhr. Wer in diesen Bus einsteigt, kommt 21.45 Uhr am Flughafen an.

Vom Flughafen aus kommen Urlauber mit dem ersten Bus um 7.40 Uhr um 9.15 Uhr in Cala Bona an. Der letzte Bus in diese Richtung fährt um 23.55 Uhr am Flughafen ab und kommt um 1.30 Uhr in Cala Bona an.

Achtung: Wer in Vilafranca, Montuïri oder Algaida ein- oder aussteigen will, muss dies entweder vorab anmelden oder je nach Linie beim Einsteigen den Busfahrer darüber informieren.

Mit dem Bus vom Flughafen direkt nach Cala Millor. / Foto: Biel Capó

A43

Die Linie A43 verbindet in den Wintermonaten Manacor und den Flughafen, hält aber auch in Vilafranca, Montuïri und Algaida. Ab Freitag (27.3.) wird sie in die Linie A42 (siehe vorheriger Abschnitt) integriert. Es gelten also die oben genannten Zeiten. Mehr Informationen finden Sie hier.

A51

Die letzte Flughafen-Linie ist die A51, die zwischen Campos und dem Airport Son Sant Joan verkehrt. Auch Haltestellen in Llucmajor, dem Polígono Son Noguera und Arenal liegen auf der Strecke. Laut den Informationen auf der Website tib.org gibt es keinen gesonderten Sommerfahrplan. Seit dem 1.11.2025 gilt dieser Fahrplan für alle Wochentage.

Der erste Bus der Linie ab Campos fährt um 4.35 Uhr ab. Ankunft am Flughafen ist um 5.15 Uhr. Der letzte Bus fährt um 22.45 Uhr. Ankunft ist dann um 23.25 Uhr. Vom Flughafen aus geht es mit dem ersten Bus um 5.35 Uhr nach Campos. Ankunft dort ist dann um 6.20 Uhr. Der letzte Bus fährt um 23.40 Uhr vom Airport Son Sant Joan ab. Passagiere kommen dann um 0.25 Uhr in Campos an.