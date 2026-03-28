Neue Einheitskarte "Tarjeta Única" für Bus, Bahn und Co. auf Mallorca: Frist für Umstellung um zwei Monate verlängert

Die Stadt Palma und die Balearen-Regierung haben sich darauf verständigt, die Frist für den Austausch der Bürgerkarte gegen die neue Einheitskarte (Tarjeta Única) um zwei Monate zu verlängern. Die Umstellung kann nun bis zum 31. Mai vorgenommen werden. Mit der neuen Karte lässt sich der gesamte öffentliche Nahverkehr auf den Balearen nutzen- derzeit sogar kostenlos für Residenten.

Bislang wurden rund 118.000 Einheitskarten ausgestellt. Davon entfallen mehr als 89.000 auf Erstausstellungen. Jede Woche kommen derzeit etwa 7.000 neue Karten hinzu, erklärten der Stadtrat Antonio Deudero und der Minister Regionalminister José Manuel Mateo am Freitag (27.3.) der Presse.

Durch die Entscheidung von Stadtverwaltung und Regionalregierung können Nutzer die bisherige graue Bürgerkarte bis Ende Mai weiterhin in den Bussen der EMT in Palma verwenden. Ursprünglich war vorgesehen, dass ab Ende März nur noch die neue Einheitskarte akzeptiert wird.

Wo kann man die Tarjeta Única beantragen?

Beantragen kann man die Tarjeta Única seit Oktober 2025 an diesen Ausgabestellen:

TIB-Servicestellen: Estació Intermodal in Palma sowie Büros in Alcúdia, Inca und Manacor; Büros der Stadtverwaltungen von Calvià, Llucmajor und Marratxí.

EMT-Büros: Kundenservicebüro der EMT in Palma und Bürgerämter (Oficinas de Atención a la Ciudadanía, OAC).

Doppelt so viele Schalter

Wichtig: Man braucht einen Vorabtermin. Den gibt es unter diesem Link oder diesem Link). Da der Andrang in den kommenden Wochen höher sein dürfte, haben die Verantwortlichen am zentralen Bus- und Zugbahnhof Plaça d’Espanya neben den fünf bisherigen fünf weitere Schalter eingerichtet und zehn Extra-Mitarbeiter eingesetzt. So stehen 400 zusätzliche Termine pro Tag zur Verfügung. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr.

Diese Dokumente mitbringen

Die Ausstellung der (ersten) Tarjeta Única ist kostenlos. Bitte ein gültiges Ausweisdokument (Reisepass, NIE oder Führerschein) und eine Kopie davon mitbringen. Wenn darin die Mallorca-Adresse nicht aufgeführt ist, muss man zusätzlich einen Nachweis über die Anmeldung beim Rathaus (empadronamiento) mitbringen. Das Ausstellungsdatum darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Studenten, Großfamilien, Rentner oder Menschen mit Behinderung müssen zusätzlich weitere Nachweise im Original und als Fotokopie mitbringen, etwa die Immatrikulationsbescheinigung.

Aufladen kann man die Karte an denselben Orten, an denen man die Tarjeta Intermodal aufladen kann, online, an Automaten, in den TIB-Bussen beim Fahrer, aber nicht in den EMT-Bussen. Wichtig: Obwohl der Transport für Residenten kostenlos ist, muss Geld (mindestens 5 Euro) auf der Karte sein. Kunden, die in den TIB-Bussen das Ausstempeln vergessen, werden zur Strafe automatisch 30 Cent abgebucht.