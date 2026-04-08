Nachts sicher ans Ziel in Palma: Diese Nachtbuslinien bringen Sie zum Club, in die Bar oder nach Hause

Keine Lust auf Parkplatzsuche in der Nacht oder das ein oder andere Glas getrunken? Wer als Nachtschwärmer oder Clubgänger in Palma unterwegs ist und sich das Taxi sparen möchte, um von Club zu Club zu gelangen, muss nicht schwarzsehen. Die verschiedenen Nachtbuslinien bieten eine günstige und bequeme Alternative, um sicher zum Club, zu Freunden oder einfach nach Hause zu gelangen. Insgesamt gibt es vier Linien, auf die Sie zurückgreifen können. Die MZ stellt sie vor.

Die N1 - zwischen Porto Pí und Porta des Camp

Der Nachtbus N1 ist besonders für diejenigen interessant, die von Club zu Club unterwegs sind. Der Bus startet an der Porta des Camp, führt über die Plaça d'Espanya vorbei am Ausgehviertel Santa Cantalina und dem Paseo Marítimo entlang. Ab 23.55 Uhr bis 5.55 Uhr kann die Linie genutzt werden. Für Nachtbusse eher untypisch: Nutzer müssen gar nicht so lange warten. Die Linie verkehrt nämlich alle 30 Minuten.

Die Strecke des Nachtbusses N1. / EMT

Die N2 - zwischen Carrer de Manacor und Can Valero

Einmal quer durch die Stadt geht es mit der Nachtbuslinie N2. Der Bus startet in Palmas Osten im Carrer de Manacor (Haltestelle Can Blau) und führt an Pere Garau und dem Viertel Foners vorbei zur Plaça d'Espanya. Von da aus können die Fahrgäste in Richtung Palma-Nord fahren. Dabei geht es den Carrer 31 de Diciembre entlang durch die Stadtteile Bons Aires und es Camp Redó. Für Leute, die also nachts auf der Ausgehstraße Blanquerna unterwegs sind, sicherlich die günstigste Option. Der Bus endet unweit des Fußballstadions Son Moix an der Haltestellte Can Valero. Die Linie kann von 0.15 Uhr bis 5.15 Uhr genutzt werden und verkehrt jede Stunde.

Die Haltestellen des Nachtbusses N2. / EMT

Die N3 - zwischen Germans Escales und sa Indioteria

Die Linie N3 ist sicherlich für Nachtclubgänger weniger interessant, wer jedoch zu später Stunde vom Stadtteil Es Rafal zur Plaça d'Espanya möchte oder auch außerhalb des Zentrums Anschluss sucht, kann sie bequem nutzen. Der Nachtbus startet an der Haltestellt Germans Escales (Poliesportiu) im Stadtteil Es Rafal. Weiter geht es durch die Viertel Son Gotleu und Pere Garau mit Halt an der Plaça Columnes. Weiter geht es über den Carrer d'Aragó zur Plaça d'Espanya. Von da aus geht es Richtung Norden durch Son Costa bis über die Autobahn Ma-13 mit der Endhaltestelle sa Indioteria. Die Linie verkehrt jeweils jede Stunde ab 23.42 Uhr bis 5.42 Uhr.

Die Haltestellen der Nachtbuslinie N3. / EMT

Die N4 - zwischen Plaça Progrés und Pont d'Inca

Die Nachtbuslinie 4 deckt wieder Haltestellen unweit von Club, Bars und Restaurants ab. Wer also feiern gehen will oder einfach länger unterwegs ist, kann diese Linie bequem benutzen. Von der Haltestelle Plaça Progrés geht es ein kurzes Stück den Paseo Marítimo entlang, weiter durch das Ausgehviertel Santa Catalina und den Paseo Mallorca bis zur Plaça d'Espanya. Von da aus geht es den Carrer d'Aragó entlang bis zur Haltestelle Pont d'Inca-Son Bonet. Der Bus startet um 0 Uhr und fährt ab 1.10 Uhr stündlich bis morgens um 5.10 Uhr.