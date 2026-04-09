Volle Überlandbusse auf Mallorca: Anwohnerin drängelt sich vor und gerät mit Urlaubern aneinander

Mit den Osterferien nimmt auf Mallorca die Diskussion über die Folgen des Massentourismus wieder Fahrt auf. Eine junge Anwohnerin aus Valldemossa hat in den sozialen Netzwerken ein Video hochgeladen, das viral ging. Darin beschwert sie sich über die vollen TIB-Überlandbusse und besteht darauf, als Einheimische Vortritt zu haben. Das führe aber zu permanenten Streits mit den Urlaubern.

An den Haltestellen in Valldemossa bilden sich schon weit lange vor der Ankunft der Busse häufig Menschenschlangen. Die Reihenfolge wird normalerweise penibel eingehalten. Da das Fahrgastaufkommen häufig deutlich höher als die Anzahl der Sitzplätze im Bus ist, müssen einige Passagiere immer wieder auf das nächste Fahrzeug warten. Das kann dann auch mal eine Stunde oder länger dauern.

Anwohner müssen zur Arbeit

"Um es pünktlich zur Arbeit zu schaffen und nicht lange an der Haltestelle warten zu müssen, versammeln wir Anwohner uns in Grüppchen und drängeln uns vor", räumt die Frau mit dem Nutzernamen "Karenciaexistencial" in den sozialen Netzwerken ein. "Wir haben zu tun. Wie befinden uns nicht im Paradies im Urlaub, sondern leben hier."

Nicht jeder Urlauber sei damit einverstanden. "In den Urlaubsorten wie Sóller, Magaluf oder Valldemossa kommt es immer zum Streit", sagt die Frau. Zuletzt habe sich sogar eine ältere Spanierin in die Debatte eingemischt und auf die Seite der Urlauber geschlagen.

Sie würde sich deshalb immer nur noch neben den Busfahrer stellen, sagt die junge Frau, weil sie sonst befürchtet, während der Fahrt angegriffen zu werden. Sie habe schon regelrechte Panikattacken.

Sonderbusse gefordert

Mehr als 377.000 Mal wurde das Video allein auf TikTok angeklickt. In den Kommentaren stehen viele Nutzer der Frau bei und berichten von ähnlichen Situationen. Nicht nur auf Mallorca, sondern auch in Barcelona oder auf den Kanaren. Viele sehen die Schuld nicht bei den Urlaubern, sondern fordern mehr Busverbindungen oder gar Sonderbusse nur für Einheimische.