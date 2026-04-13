Unterwegs auf Mallorca: Mit diesen Tipps finden Sie auch in überfüllten Bussen mit Sicherheit einen Platz

Es ist ein Problem, auf das man auf Mallorca immer wieder trifft. Überfüllte Busse, die an genervten Urlaubern und Einheimischen mit der Anzeige "Bus complet" vorbeirauschen und diese an der Haltestelle zurücklassen. Und dabei ist es relativ egal, ob man mit den Stadtbussen der EMT unterwegs ist oder die tib-Busse für Ausflüge auf der Insel benutzt. Besonders einige Strecken sind von Überfüllung betroffen: Die Linie 25, also der sogenannte "Playa-Bus", der zwischen Palmas Innenstadt und Arenal pendelt, ist regelmäßig mit Urlaubern vollgequetscht. Auch die Linie 204 zwischen Palma und Port de Sóller hat den Ruf des vollen Busses weg. Wer trotzdem auf das Auto verzichtet und plant, mit einem dieser Busse zu fahren, stellt sich die Frage: Wie kann ich denn sicher sein, überhaupt mitzukommen? Die MZ hat daher einige nützliche Tipps.

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Ein Tipp, der eigentlich auf der Hand liegt, aber trotzdem seine Nützlichkeit beweist: Pünktlich sein. Viele Urlauber schauen oft verdutzt, wenn sie am Estacio Intermodal fünf Minuten vor Abfahrt des Busses eintrudeln und bemerken, dass sich bereits eine meterlange Schlange gebildet hat. Wer also auf Nummer sicher gehen will, kommt pünktlich. Um die Wartezeit jedoch nicht allzu lange zu gestalten, reicht es meist, 20 Minuten vor Abfahrt an der Haltestelle zu sein. Ein Tipp, der sich besonders bei der Linie 204 nach Port de Sóller bemerkbar macht. Die fährt nämlich meistens alle halbe Stunde. Auch bei anderen Ausflügen wie zum Beispiel nach Valldemossa oder Deià empfiehlt es sich, rechtzeitig am Busbahnhof zu sein. Das Ganze gilt übrigens nicht nur für die Hinfahrt, auch bei der Rückfahrt ist lieber Pünktlichkeit geboten.

Wer mit dem Bus nach Sóller reisen will, sollte pünktlich sein. / Jette Minks

Das Ziel vor Augen haben

Zwei Buslinien führen von Arenal nach Palma und sind dabei besonders bei Urlaubern beliebt. Das resultiert in das altbekannte Problem: Oft sind die Busse überfüllt - wobei die Linie 23 meist etwas leerer ist. Hier der Tipp: Genau wissen, wo man hinwill. Wer nämlich von Arenal zur Plaça d'Espanya möchte, nimmt lieber direkt die Linie 23 und kann von da aus gemütlich durch die Innenstadt bis zur Kathedrale bummeln. Wer jedoch direkt fahren möchte und sich den Spaziergang sparen will, fährt mit der Nummer 25. Die hält nämlich direkt vor der Kathedrale, ist dann aber meistens wesentlich voller. Aber keine Panik, die 25 fährt meist alle 10 Minuten.

Ein weiterer Tipp: Wer in Arenal einsteigt, sollte versuchen eine oder zwei Haltestellen vorher einzusteigen. Je früher, desto besser eben.

Wer von Arenal nach Palma will, sollte sein Ziel genau vor Augen haben. / EMT

An der Kathedrale richtig einsteigen

Nach Einkaufsbummel und Kulturprogramm in Palma zieht es die meisten Urlauber dann wieder zurück ins Hotel an die Playa de Palma. Auch hier kommen die meisten jedoch nicht an den vollen Bussen vorbei. An der Starthaltestelle der Linie 25 direkt an der Kathedrale (pl. de la Reina - Catedral) bildet sich dann meistens schon eine Traube von Menschen, die auf den Bus zurück zur deutschen Urlauberhochburg wartet. Einen Sitzplatz zu ergattern ist hier schwierig. Der MZ-Tipp: Wenn sie diese Menschenmassen vermeiden wollen, steigen sie einfach eine Haltestelle früher ein (Parc de la Mar - Catedral). Diese liegt auch nur wenige Gehminuten von der Kathedrale entfernt und meistens wartet dort fast niemand. So ist ein Sitzplatz dann häufig sicher.

Die Busfahrer in Palma kommen täglich mit vielen Urlaubern ein Kontakt / Nele Bendgens

Der Ausflug mag wohl geplant sein

Ein weiter Tipp für diejenigen, die mit der tip-Linie 204 zwischen Port de Sóller und Palma reisen. Wer in Sóller einsteigen will, um zurück in die Inselmetropole zu fahren, der merkt: Bevor der Bus seine Türen öffnet, ist er meistens schon gut gefüllt. Denn bereits an der vorigen Haltestelle in Port de Sóller steigen nicht wenige Leute ein. Die MZ rät daher dazu, seinen Ausflug nach Sóller in Port de Sóller zu beenden. Und da gelangt man auf verschiedene Weg hin: mit der historischen Straßenbahn, zu Fuß oder auch mit dem Bus. So hat man nicht nur einen Sitzplatz sicher, sondern kann auch noch am Hafen entlangbummeln und das Meer genießen.

Die Straßenbahn von Sóller. / Redaktion MZ

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