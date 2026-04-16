Zwischenstopps auch am Flughafen und der Playa de Palma: Neue Details zur geplanten Zugstrecke von Palma nach Llucmajor

Die Pläne für die künftige Bahnverbindung zwischen Palma und Llucmajor werden konkreter. Wie der balearische Verkehrsminister José Luis Mateo am Mittwoch (15.4.) bekannt gegeben hat, hat die Landesregierung die Strecke nun offiziell genehmigt. Die Fahrt von einem Ortszentrum zum anderen soll nur eine halbe Stunde dauern.

Neuer Bahnhof in Planung

Auf dem Weg von der Inselhauptstadt in die Gemeinde im Südostesn sollen die Züge durch ein Dutzend dicht besiedelter Stadtviertel Palmas wie Pere Garau, La Soledad oder Son Gotleu fahren, sowie an strategischen Punkten der Insel halten, etwa am Flughafen, am Krankenhaus Son Llàtzer und in den Industriegebieten Son Oms und Son Noguera. Die Bahnstrecke wird 30 Kilometer lang sein, davon werden 10 Kilometer unterirdisch verlaufen. Nach derzeitiger Planung sollen die Bauarbeiten mit einem Budget von 811 Millionen Euro im Jahr 2028 beginnen und 2032 abgeschlossen werden.

Der endgültige Verlauf, der nach einer öffentlichen Auslegungsphase bestätigt wurde und rund hundert eingereichte Einwände berücksichtigt, legt fest, dass der Zug von einem neuen Bahnhof abfahren wird, der nahe des Conservatori Superior de Música in Palmas Stadtviertel S'Olivera (nördlich des Zentrums) entstehen soll. Diesen Standort betrachtet die Regierung auch im Hinblick auf einen künftigen Ausbau des Eisenbahnnetzes in Richtung Süwesten der Insel als strategisch.

Strategisch wichtige Zwischenstopps

Konkret ist folgender Streckenverlauf für die Llucmajor-Verbindung geplant: S’Olivera (Bahnhof Conservatori); Son Oliva und Son Fortesa (Bahnhof Son Costa, unweit von Palmas Hauptbahnhof an der Plaça d'Espanya); Pere Garau, La Soledad, Son Canals und Son Gotleu (Bahnhof Miquel Dolç); Estadi Balear (Bahnhof Son Güells); Son Ferriol (Bahnhof Krankenhaus Son Llàtzer); Coll d'en Rabassa (Bahnhof Coll d’en Rabassa) sowie s'Arenal und Les Meravelles an der Playa de Palma (Bahnhöfe Porciúncula, Bellavista – Ses Cadenes und s'Arenal).

Eine der strategisch wichtigsten Haltestellen wird die am Flughafen von Palma sein, dessen Bahnhof sich im Inneren eines Terminals befinden wird. Der genaue Standort steht noch nicht fest.

Für diese Linie rechnet die balearische Landesregierung nach eigenen Angaben mit 8,5 Millionen Fahrgästen pro Jahr. Nach dieser Schätzung würde dies einen Anstieg des Fahrgastaufkommens im Bahnnetz um 73 Prozent gegenüber den 11,6 Millionen Nutzern bedeuten, die im Jahr 2025 verzeichnet wurden.

Dagegen liegt das Vorhaben einer Bahnlinie Llucmajor–Campos vorerst auf Eis, da erste Trassenvorschläge bei Anwohnern auf Widerstand gestoßen waren. Derzeit gibt es keine zeitliche Planung darüber, wann mögliche alternative Streckenführungen nach Campos ausgearbeitet werden sollen. /somo

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