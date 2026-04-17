Massive Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr: Palmas Hauptbahnhof bleibt am Sonntag für Reisende komplett geschlossen

Wer am Sonntag (19.4.) ab Palma die Insel mit Bus und Bahn erkunden will, steht vor einem Problem. Der Hauptbahnhof Estacio Intermodal in der Inselhauptstadt wird nämlich aufgrund einer Unfallübung teilweise geschlossen. Der Busverkehr wird den ganzen Tag über beeinträchtigt sein und auf alternative Haltestellen in Palma verlegt. Auch im Zugverkehr kann es zwischen 10 bis 12.30 Uhr zu Einschränkungen kommen.

Die Unfallsimulation, die unter anderem von den Eisenbahngesellschaft SFM organisiert wird, soll zur Übung von Notfällen innerhalb des Bahnhofs genutzt werden. Trainiert werden dabei Evakuierungen, die Versorgung von Betroffenen oder die Rettung und der Transport von Verletzten. Außerdem wird die Koordination zwischen verschiedenen Einsatzteams erprobt.

Die Katastrophenübung soll am Sonntagvormittag (19.4.) stattfinden. Anschließend sollen am Nachmittag Verbesserungen an den Ein- und Ausfahrtsrampen der Busse vorgenommen werden.

Alternative Haltestellen ab Palma

Während des gesamten Tages werden die Anfangs- und Endhaltestellen der TIB-Busse verlegt:

Die Linien 101, 102, 103, 104, 105, 106 und 108 beginnen ihren Dienst an der Haltestelle Instituts 2 und enden in Richtung Palma an der Haltestelle Instituts 1 (darunter auch die Linien nach Peguera und Magaluf).

Die Linien 107 und 202 beginnen ihren Dienst an der Haltestelle Alfons el Magnànim und enden an der Haltestelle s’Escorxador.

Die Linien 201, 203, 204 und 205 beginnen und enden an der provisorischen Haltestelle Alemanya–Comte Sallent (darunter auch die Linie nach Port de Sóller).

Die Linien 301, 302 und 304 beginnen und enden an der provisorischen Haltestelle Av. Gabriel Alomar – Jeroni Pou – R. Ortega.

Die Linie 303 beginnt an der Haltestelle Eusebi Estada 2 und endet an der Haltestelle Eusebi Estada 1.

Die Linien 401, 403 und 411e beginnen und enden an der provisorischen Haltestelle Escola Graduada.

Die Linien 501, 504 und 508 beginnen und enden an der provisorischen Haltestelle Quarter General Palacios.

Den Fahrgästen empfiehlt die Organisation sich auf der Website der tib.org über neue Abfahrtszeiten und -haltestellen schlau zu machen.

Zugverkehr nur teilweise eingeschränkt

Der Zugverkehr ab der Estació Intermodal ist zwischen 10 und 12.30 Uhr eingeschränkt und wird hauptsächlich an den Bahnhof Jacint Verdaguer verlegt. Ab 12.30 Uhr soll der Zugverkehr dann voraussichtlich wieder normal aufgenommen werden, da hier keine Bau- und Verbesserungsarbeiten vorgenommen werden müssen.