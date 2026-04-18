Praktische Parkplätze: Hier können Sie Ihr Auto bequem abstellen und mit dem ÖPNV ins Zentrum von Palma fahren

Mit dem Auto ins Zentrum von Palma zu fahren, ist selten eine gute Idee. Fast immer Stau, chaotische Fahrweise vor allem auf den Avenidas und dazu noch unnötige Emissionen und hohe Parkgebühren: Wer das vermeiden möchte, der findet auch in der Inselmetropole auf Mallorca Möglichkeiten, den Wagen an der Stadtgrenze abzustellen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu gelangen. Zwar gibt es wenige klassische Park-and-Ride-Plätze, wie man sie etwa aus Deutschland kennt, aber doch einige Alternativen, um mit Bus, Metro oder Zug zu fahren. Die MZ stellt sie vor:

Mit dem Zug und der Metro

Son Fuster Vell: Die mehr als 900 Plätze umfassende Fläche direkt an der Autobahn Ma-13 ist die mit Abstand größte Option für Pendler oder Tagestouristen. Der Parkplatz liegt direkt gegenüber des Festgeländes Son Fusteret (auf dem unter anderem der Jahrmarkt Fira del Ram stattfindet), ist gratis und Tag und Nacht geöffnet. Von hier aus kann man schnell mit der Metrolinie M1 von der Haltestellte Son Fuster Vell an die Plaça d'Espanya gelangen. Vorsicht: Die M1 fährt lediglich wochentags und am Samstag bis kurz vor 15 Uhr. Montags bis freitags gibt es allerdings alle 20 Minuten eine Zuganbindung nach Palma. Bis zur Plaça d'Espanya im Zentrum von Palma dauert es gerade mal fünf Minuten und die Fahrt kostet für Nicht-Residenten 1,80 Euro. Alle Besitzer einer targeta intermodal fahren ohnehin mindestens bis Jahresende gratis Zug, Metro und Bus. Auch der EMT-Stadtbus der Linie 10 fährt hier ab. Vorsicht: An Samstagvormittagen ist der Parkplatz besser zu meiden, weil hier ein großer und beliebter Flohmarkt stattfindet.

Die mehr als 900 Plätze umfassende Fläche direkt an der Autobahn Ma-13 ist die mit Abstand größte Option für Pendler oder Tagestouristen. Der Parkplatz liegt direkt gegenüber des Festgeländes Son Fusteret (auf dem unter anderem der Jahrmarkt Fira del Ram stattfindet), ist gratis und Tag und Nacht geöffnet. Von hier aus kann man schnell mit der Metrolinie M1 von der Haltestellte Son Fuster Vell an die Plaça d'Espanya gelangen. Vorsicht: Die M1 fährt lediglich wochentags und am Samstag bis kurz vor 15 Uhr. Montags bis freitags gibt es allerdings alle 20 Minuten eine Zuganbindung nach Palma. Bis zur Plaça d'Espanya im Zentrum von Palma dauert es gerade mal fünf Minuten und die Fahrt kostet für Nicht-Residenten 1,80 Euro. Alle Besitzer einer targeta intermodal fahren ohnehin mindestens bis Jahresende gratis Zug, Metro und Bus. Auch der EMT-Stadtbus der Linie 10 fährt hier ab. Vorsicht: An Samstagvormittagen ist der Parkplatz besser zu meiden, weil hier ein großer und beliebter Flohmarkt stattfindet. Son Fuster : Nur einen Katzensprung entfernt liegt der Parkplatz im Carrer Guardiana hinter dem Großmarkt Makro. Hier gibt es nur ein paar Stellplätze, die aber nahezu nie voll belegt sind. Der Parkplatz ist gratis und man hat hier eine größere Zugauswahl als in Son Fuster Vell, denn Son Fuster liegt an der Hauptstrecke nach Inca. An Wochentagen kommt alle paar Minuten ein Zug in Richtung Palma, und selbst am Wochenende gehen bis gegen 22 Uhr alle 30 Minuten Züge in Richtung Inca.

: Nur einen Katzensprung entfernt liegt der Parkplatz im Carrer Guardiana hinter dem Großmarkt Makro. Hier gibt es nur ein paar Stellplätze, die aber nahezu nie voll belegt sind. Der Parkplatz ist gratis und man hat hier eine größere Zugauswahl als in Son Fuster Vell, denn Son Fuster liegt an der Hauptstrecke nach Inca. An Wochentagen kommt alle paar Minuten ein Zug in Richtung Palma, und selbst am Wochenende gehen bis gegen 22 Uhr alle 30 Minuten Züge in Richtung Inca. Pont d'Inca: Wer aus Richtung Norden nach Palma fahren will, kann sein Auto auch am Bahnhof Pont d'Inca abstellen. Direkt neben dem Bahnhof gibt es einen unbefestigten großen Parkplatz (Plaça Estació) mit zahlreichen Stellplätzen. Die Zufahrt erfolgt über den Carrer del Pont. Auch hier parkt der Wagen gratis, der Zug fährt ebenfalls alle paar Minuten zu den Stoßzeiten.

Wer aus Richtung Norden nach Palma fahren will, kann sein Auto auch am Bahnhof Pont d'Inca abstellen. Direkt neben dem Bahnhof gibt es einen unbefestigten großen Parkplatz (Plaça Estació) mit zahlreichen Stellplätzen. Die Zufahrt erfolgt über den Carrer del Pont. Auch hier parkt der Wagen gratis, der Zug fährt ebenfalls alle paar Minuten zu den Stoßzeiten. Pont d'Inca Nou: Noch etwas weiter außerhalb, dafür auf einem asphaltierten Platz, parkt es sich am Bahnhof der Urbanisation Pont d'Inca Nou. Mehrere Dutzend Plätze stehen hier gratis zur Verfügung, die Anfahrt verläuft bequem über die Ausfahrt am Alcampo und dann über die alte Landstraße von Inca. Wer nach dem Palma-Ausflug noch ein Bierchen trinken will, findet direkt am Bahnhof eine Bar, auch ein leckerer Thai-Imbiss ist nur ein paar Schritte entfernt.

Noch etwas weiter außerhalb, dafür auf einem asphaltierten Platz, parkt es sich am Bahnhof der Urbanisation Pont d'Inca Nou. Mehrere Dutzend Plätze stehen hier gratis zur Verfügung, die Anfahrt verläuft bequem über die Ausfahrt am Alcampo und dann über die alte Landstraße von Inca. Wer nach dem Palma-Ausflug noch ein Bierchen trinken will, findet direkt am Bahnhof eine Bar, auch ein leckerer Thai-Imbiss ist nur ein paar Schritte entfernt. Polígon de Marratxí : Und noch eine Haltestelle weiter Richtung Inca gibt es am Gewerbegebiet von Marratxí einen recht neu angelegten Pendlerparkplatz, der nie voll belegt ist. Der Schotterplatz ist ebenfalls gratis und liegt direkt an den Schienen. Zum Bahnhof sind es ein paar Schritte an der Tankstelle vorbei.

: Und noch eine Haltestelle weiter Richtung Inca gibt es am Gewerbegebiet von Marratxí einen recht neu angelegten Pendlerparkplatz, der nie voll belegt ist. Der Schotterplatz ist ebenfalls gratis und liegt direkt an den Schienen. Zum Bahnhof sind es ein paar Schritte an der Tankstelle vorbei. Son Sardina: Einen weiteren Pendlerparkplatz findet man in dem Vorort von Palma an der Landstraße nach Sóller vor. Die Zufahrt erfolgt aus Richtung Norden kommend kurz hinter dem Ortseingang nach links über die Schienen. Dort ist genug Platz für Dutzende Autos. Hier verkehrt die Metrolinie M1 mit den bereits oben beschriebenen eingeschränkten Fahrzeiten, vor allem am Wochenende.

Einen weiteren Pendlerparkplatz findet man in dem Vorort von Palma an der Landstraße nach Sóller vor. Die Zufahrt erfolgt aus Richtung Norden kommend kurz hinter dem Ortseingang nach links über die Schienen. Dort ist genug Platz für Dutzende Autos. Hier verkehrt die Metrolinie M1 mit den bereits oben beschriebenen eingeschränkten Fahrzeiten, vor allem am Wochenende. UIB: Auch an der Balearen-Universität findet sich ein Abstellplatz für Autos direkt an der Metrostation. Für Pendler oder Ausflügler, die aus Richtung Valldemossa kommen, ist das eine praktische Option. Auch hier steigt man dann in die Linie M1 ein.

Mit dem Bus