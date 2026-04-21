Tausende Radfahrer auf der Insel: Welche Straßen wegen des Rennens Mallorca 312 gesperrt sind

Mallorca nähert sich dem Höhepunkt der Radsportsaison. Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen brauchten Autofahrer an den beliebten Strecken eine Menge Geduld, wenn sie hinter einer Radgruppe steckten. Am Samstag (25.4.) müssen Verkehrsteilnehmer mit weitreichenden Sperrungen rechnen. Das Rennen Mallorca 312 steht an.

Am Start und Ziel an der Playa de Muro starten die Sperrungen bereits um 5 Uhr morgens. Ab 7.30 Uhr wird der Verkehr abschnittweise wieder zugelassen. Die Strecke über Alcúdia bis Pollença ist voraussichtlich von 6 bis 7.45 Uhr gesperrt.

Von dort aus geht es durch die Tramuntana. Die Straße nach Lluc ist von 6.10 bis 8.40 Uhr den Radfahrern vorenthalten. Von Lluc bis Sóller ist von 6.30 bis 9.50 Uhr gesperrt. Die Fahrt vom Orangendorf zum Hafen oder zurück ist jederzeit möglich.

Von Sóller über Deià nach Valldemossa ist von 8.10 bis 10.55 Uhr gesperrt. Die restliche Westküste entlang bis nach Andratx von 8.45 bis 12.45 Uhr. Hier gilt auch ab 7.40 Uhr eine Straßensperre Richtung Sóller.

Die Route führt weiter von Andratx über Puigpunyent bis nach Esporles - gesperrt von 10 bis 14.10 Uhr. Die Strecke zwischen Esporles und Establiments bleibt aber offen. Von Esporles bis Santa MAría ist von 9 bis 15 Uhr zu.

Von Santa María über Alaró, Lloseta, Selva bis nach Campanet wird von 9.30 bis 16.15 Uhr gesperrt.Möglich sind folgende Verbindungen: Von Bunyola nach Palmanyola, von Mancor de la Vall nach Inca, von Inca nach Caimari oder Moscari.

Fahrerfeld teilt sich auf

Ab Campanet teilt sich die Strecke. Ein Teil des Fahrerfelds fährt zurück zum Ziel an die Playa de Muro. Hier ist von 10.30 bis 17.05 gesperrt. Das betrifft einen Teil der Inca-Autobahn Ma-13. Eine Umleitung über Búger ist eingerichtet. Mit Stau ist zu rechnen.

Die restlichen Radfahrer nehmen noch einen Schlenker über den Nordosten mit. Von Sa Pobla bis Santa Margalida ist von 12.30 bis 17.30 Uhr gesperrt.Geöffnet ist der Verkehr von Can Picafort an die Playa de Muro oder nach Santa Margalida.

Die Straße von Santa Margalida nach Ariany ist von 13.15 bis 17.50 Uhr gesperrt. Das nächste Stück bis Artà von 13.30 bis 20 Uhr. Zuletzt geht es zurück an die Playa de Muro. Hier ist die Straße von 14.30 bis 20.50 Uhr gesperrt. Die Gegenfahrbahn bleibt aber offen.

Für Fragen hat der Veranstalter folgende Handynummer eingerichtet: 644-13 93 12. Die Karte zum Nachschauen der gesperrten Straßen finden Sie hier (auf Road Information klicken).