Endlich wird der chaotischste Kreisverkehr von Mallorca entschärft und ausgebaut

Mallorca bekommt bald ein neues Nadelöhr für Autofahrer: Im Mai sollen die Bauarbeiten zur Umgestaltung und Erweiterung des großen Kreisverkehrs an der Ausfallstraße nach Sóller (Ma-11) neben der ITV-Station beginnen. Dabei handelt es sich um eines der wichtigsten Straßenbauprojekte des Inselrats von Mallorca, die Arbeiten hätten nach den ursprünglichen Ankündigungen der Behörde bereits im Januar beginnen sollen.

Da das Vergabeverfahren für die Arbeiten jedoch erst am 19. März abgeschlossen wurde, verschiebt sich der Start nun auf Mai. Das Projekt hat ein Volumen von 4,07 Millionen Euro, eine vorgesehene Bauzeit von zwölf Monaten und wird während der Bauphase zwangsläufig mit Verkehrseinschränkungen und Umleitungen verbunden sein.

Der Plan steht: So sieht der neue Kreisverkehr auf dem Papier aus. / Inselrat

Eine der gefährlichsten und unübersichtlichsten Stellen des Straßennetzes

Unter den vier eingereichten Angeboten erhielt schließlich das Bauunternehmen Hermanos Parrot von der Nachbarinsel Ibiza den Zuschlag. Ziel der Bauarbeiten ist es, eine der gefährlichsten und unübersichtlichsten Stellen bei der Ein- und Ausfahrt in die Stadt zu entschärfen und den neuralgischen Verkehrsknotenpunkt zwischen dem Gewerbegebiet Son Castelló, der ITV-Station, dem Krankenhaus Son Espases, der Ringautobahn und der Landstraße nach Sóller zu entlasten.

Der Inselrat stuft diesen Bereich als kritischen Punkt des Straßennetzes ein, dessen derzeitige Gestaltung den Anforderungen des Verkehrs längst nicht mehr gerecht werde. Das zeige sich schon daran, dass die Verkehrsbelastung in den vergangenen 20 Jahren von Spitzenwerten von 36.000 Fahrzeugen täglich auf inzwischen 48.000 Fahrzeuge pro Tag angestiegen sei.

Aufgrund der eigenwilligen baulichen Gestaltung - an der Einfahrt aus Richtung Sóller münden drei Spuren plötzlich im Kreisverkehr in zwei Spuren - kommt es derzeit häufig zu Beinahe-Unfällen oder tatsächlichen Kollisionen. Auch eine zeitweise Verkehrsregelung mit Ampeln hat nur wenig Besserung gebracht.

Von 55 auf 85 Meter Durchmesser – mit neuen Ausfahrten

Das neue Konzept sieht vor, den Durchmesser des Kreisverkehrs von derzeit 55 auf 85 Meter zu vergrößern, um die Aufnahmekapazität zu erhöhen und Staus zu verringern. Gleichzeitig werden eine direkte Ein- und Ausfahrt in Richtung Son Sardina geschaffen und die Anbindung des Camí dels Reis in Richtung Son-Espases-Krankenhaus verbessert.

Zusätzlich sind Nebenspuren geplant, damit Fahrzeuge aus Son Castelló und Son Espases nicht mehr in den eigentlichen Kreisverkehr einfahren müssen.

Auch ein neuer Radweg soll kommen

Ebenso sieht das Projekt eine direkte Zufahrt zu den Emaya-Anlagen in Son Pax vor, was den Verkehr an diesem Abschnitt des Camí dels Reis in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs entlasten soll.

Hinzu kommen ein neuer Parkplatz am Camí de Passatemps sowie vorbereitende Infrastruktur für den künftigen Fuß und Radweg zwischen dem Krankenhaus Son Espases und der Landstraße nach Sóller, den die Stadt Palma bauen will. Damit würde der bereits bestehende Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr von Establiments und Son Espases fortgeführt.

Nahverkehr soll aufrecht erhalten bleiben

Der Inselrat verpflichtet das beauftragte Unternehmen, ein Konzept vorzulegen, das den öffentlichen Nahverkehr auf den von den Bauarbeiten betroffenen Straßenabschnitten aufrechterhält – und zwar möglichst komfortabel und sicher.

Trotzdem muss damit gerechnet werden, dass es während der Bauphase zu Einschränkungen und Umleitungen kommen wird. Die erste Phase der Arbeiten wird mit den Sommermonaten zusammenfallen, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Ob dieser Plan aufgeht, ist angesichts der Urlaubermassen, die üblicherweise nach Sóller unterwegs sind, zumindest fraglich.

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