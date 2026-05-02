Nachbarn haben Vorrang: Ab jetzt gibt es in Cala Millor neue Parkplätze nur für Anwohner

Die Gemeinde Son Servera hat am Freitag (1.5.) drei neue Parkzonen für Anwohner an der Küste eingerichtet. Insgesamt entstehen dort rund 300 Stellplätze.

Zwei der Zonen befinden sich in Cala Millor, in den Carrers Eucaliptus und Na Llambies. Die dritte liegt in Cala Bona, neben dem bisherigen Parkplatz am Hafen. Nutzen dürfen diese Bereiche nur Fahrzeuge, die in Son Servera zugelassen sind und deren Halter dort die Kfz-Steuer zahlen.

Anwohner, die diese Parkplätze nutzen möchten, müssen eine Genehmigung beantragen. Das ist entweder in den Bürgerbüros von Son Servera und Cala Millor möglich oder online über die Website der Gemeinde. Die Frist läuft bis zum 30. Juni, die Genehmigung gilt vier Jahre.

Anwohner sollen Vorrang haben

Für alle anderen Fahrzeuge ist das Parken in diesen Bereichen verboten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Im Moment werden jedoch keine verhängt.

Mit der Maßnahme will die Gemeinde Anwohnern auf öffentlichen Parkplätzen Vorrang einräumen. „Wir wissen, dass der Druck durch Mietwagen in der touristischen Hochsaison das Hauptproblem ist. Wir kämpfen dafür, dass Anwohner eine Chance haben, näher an ihrem Zuhause parken zu können“, sagte Mobilitätsdezernent Bernardo Grimalt. Zugleich betonte er, dies sei noch keine endgültige Lösung, aber ein wichtiger Schritt hin zu einer echten Entlastung für die Anwohner.

Bürgermeister Jaume Servera verwies ebenfalls auf die großen Parkplatzprobleme in der Gemeinde während der Tourismussaison, besonders an der Küste. Mit dem Inkrafttreten der neuen Regelung werde eine seit Jahren bestehende Forderung der Anwohner erfüllt.

Ähnliche Maßnahmen in anderen Gemeinden

Eine ähnliche Maßnahme gibt es bereits in anderen Gemeinden, etwa in Sóller. Dort wurden seit Juli 2024 schrittweise exklusive Anwohnerparkzonen eingerichtet und ausgeweitet. Im März 2026 kamen weitere 700 Stellplätze hinzu. Die Regelung gilt auch für Bereiche im Port de Sóller.