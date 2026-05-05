Neue Parkregelung in Capdepera: Das ändert sich jetzt für Anwohner und Mallorca-Urlauber

In Capdepera gibt es ab sofort neue Anwohnerparkplätze. Seit Montag (4.5.) können Fahrzeuge mit spezieller kommunaler Genehmigung auf dem ehemaligen Rathausplatz Plaça Sitjar abgestellt werden. Auswärtige dürfen dort künftig nicht mehr parken.

Wie die Gemeindeverwaltung bekannt gab, müssen die Halter ihre Parkausweise gut sichtbar im Auto anbringen. Auch befristigte Genehmigungen, etwa für Bauarbeiten oder Umzüge, können im Rathaus eingeholt werden. Die Oberfläche des Platzes war in den vergangenen Wochen neu asphaltiert worden, auch die Stellplatzmarkierungen sind erneuert worden.

Zusätzlich haben die Verantwortlichen im Rathaus neue Kurzzeitparkplätze im Ortszentrum eingerichtet, um schnelle Erledigungen zu erleichtern. Konkret gibt es jetzt zwei neue Stellplätze für Autos und drei für Motorräder, jeweils mit einer maximalen Parkdauer von 15 Minuten. Diese Parkplätze stehen zwischen 8 und 20 Uhr zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten können sie von Anwohnern auch länger genutzt werden. Darüber hinaus wurden zwei neue spezielle Stellplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität eingerichtet.

Besser nicht ins Zentrum fahren

Die Maßnahmen überraschen nicht. Schon lange ist der Unmut in Capdepera über den chronischen Parkplatzmangel groß. Wer als Urlauber kommt, gut zu Fuß ist und Zeit mitbringt, der sollte am besten direkt auf die Parkplatzsuche im Zentrum verzichten und stattdessen die Parkplätze am Ortsrand wie den nahe der Ortspolizeiwache (Carrer des ses Roses) anstreben. Alternativ ist auch die Busverbindung zwischen Cala Ratjada und Capdepera in der einen Richtung und Capdepera und Artà/Cala Millor/Manacor im Sommer zu empfehlen.

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