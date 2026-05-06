Autofahrer aufgepasst: Diese Straßen sind wegen des Ironman 70.3 auf Mallorca gesperrt

Nach dem Radrennen Mallorca 312 kommt am Samstag (9.5.) das nächste sportliche Großevent auf die Insel zu. Der "kleine" Ironman steht in Port d'Alcúdia an. Der Triathlon ist seit Monaten ausverkauft. Im Norden der Insel ist mit Staus und Verkehrsbehinderungen wegen weitreichender Straßensperrungen zu rechnen.

Das Rennen startet in der Bucht von Alcúdia mit 1,9 Kilometer Schwimmen, danach steht eine 90 Kilometer lange Radstrecke an. Zum Abschluss wird ein Halbmarathon gelaufen. Besonders der Abschnitt auf den zwei Rädern belastet den Verkehr.

Diese Straßen sind gesperrt

Wie beim Mallorca 312 wird die Strecke abschnittsweise geschlossen. Von 7.30 Uhr bis 11 Uhr ist die Straße von Alcúdia bis Pollença gesperrt. Der Abschnitt der Ma-10 von Pollença bis Lluc ist von 7.55 Uhr bis 12.20 Uhr den Radfahrern vorenthalten. Es folgen Lluc nach Caimari (8 bis 12.40 Uhr), Caimari bis Campanet (8.45 bis 13.05 Uhr), die Verbindung von Campanet bis zur Einmündung in die Landstraße nach Muro (9 bis 13.35 Uhr), der Abschnitt von dort bis Muro (9.15 bis 14 Uhr) und zuletzt von Muro über Sa Pobla bis zurück nach Alcúdia (9.15 bis 14.45 Uhr).

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Die Straßensperren in der Übersicht. / Ironman

Am späten Nachmittag sollte sich die Verkehrslage dann entspannt haben. Direkt nach Alcúdia zu fahren ist an dem Tag hingegen keine gute Idee. Für weitere Nachfragen zu den Straßensperrungen wurde die Handynummer 628-36 77 95 eingerichtet.