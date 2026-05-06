Leserfragen auf Mallorca: Wird die Autobahnausfahrt Costa d'en Blanes eingehaust, um darüber eine Grünfläche anzulegen?

Ich habe vor einigen Jahren mal gelesen, dass die Autobahn Ma-1 auf Höhe der Ausfahrt Portals Nous/Costa d’en Blanes eingehaust werden soll, um darüber eine Grünfläche anzulegen, auf der man spazieren gehen und Rad fahren können soll. Hat sich dahingehend irgendetwas ergeben oder wurden diese Pläne verworfen? (Matthias D., per Telefon)

Von derartigen Plänen ist uns gar nichts bekannt. Momentan deutet nichts darauf hin, dass ein solches Bauvorhaben umgesetzt werden soll. Dafür könnte es ein ähnliches Projekt in Palma geben. Dort macht man sich Gedanken, wie man den östlichen Abschnitt der Ringautobahn Ma-20 rund um die dicht besiedelten Viertel Son Gotleu und Es Rafal für die Bevölkerung angenehmer gestalten kann. Es gibt bereits Pläne, einen Teil der Strecke einzuhausen, um Grünflächen, Wege und Spielplätze anzulegen und die Autos unterirdisch fahren zu lassen.

In Bezug auf die Umweltzone in Sóller bleibt für mich die Frage unbeantwortet, ob in Sóller gemeldete Nicht-Residenten mit ihrem in Sóller angemeldeten spanischen Pkw, für den die Kfz-Steuer in Sóller abgebucht wird, in die Umweltzone straffrei einfahren dürfen. Vielleicht können Sie mir eine eindeutige Antwort geben. Mein mallorquinischer Nachbar hatte verschiedene Versionen gehört. (Harro A., per E-Mail)

Laut dem für dieses Thema zuständigen Gemeinderat Carlos Darder können Sie mit Ihrem Wagen in die Umweltzone im Zentrum von Sóller einfahren, ohne einen Strafzettel befürchten zu müssen. Darder erklärt, dass es einzig und allein darauf ankommt, wo das Auto gemeldet ist und die Kfz-Steuer bezahlt. Wenn das, wie in Ihrem Fall beschrieben, in der Gemeinde Sóller ist, dann können Sie die Umweltzone ganz regulär befahren. Laut Darder wird lediglich auf das Auto geschaut, nicht darauf, ob die Besitzer Residenten oder Nicht-Residenten sind. Diese Information gibt es ebenso auf der Website über die Umweltzone, die Sie hier konsultieren können.

Verwandte nachrichten

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen