Betrug auf Mallorca: Urlauber benutzen TIB-Überlandbusse vermehrt mit Fahrkarten von Residenten

Immer mehr Mallorca-Urlauber hintergehen offenbar die Verkehrsbetriebe TIB, indem sie mit Fahrkarten von Inselresidenten in den Bus steigen. Wie mehrere Medien auf der Insel berichten, haben zahlreiche Fahrer der Überlandbusse diese Vorgehensweise bereits beobachtet, ihre Autorität in diesen Fällen ist allerdings stark eingeschränkt. Sie können die Urlauber nicht des Busses verweisen, selbst wenn zweifelsfrei zu erkennen ist, dass die Tarjeta intermodal einer anderen Person gehört.

Die Busfahrer hatten berichtet, dass zahlreiche Fahrgäste, recht eindeutig als Urlauber zu identifizieren, mit Verbundkarten in den Bus steigen und dabei das Foto des Karteninhabers verdecken, während sie die Karte an das Lesegerät halten. Der Abgeordnete der linken Regionalpartei Més per Mallorca, Ferran Rosa, hat deshalb im Rahmen eines Treffens der Verkehrskommission mehrere Fragen an den Minister für Verkehr und Wohnraum, José Luis Mateo, formuliert.

In Airbnb mit TIB-Karte ausgestattet

„Es muss an dieser Stelle klar gesagt werden, dass es nicht sein kann, dass jemand in einem Airbnb unterkommt und dort eine TIB-Karte ausgehändigt bekommt“, sagte Rosa. Dass dieser Betrug bislang kaum von offizieller Seite entdeckt wurde, könnte auch daran gelegen haben, dass es zwischen April und Dezember 2025 lediglich 45 Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr gab, wie Minister Mateo einräumte.

Nach Angaben Mateos fanden die Stichprobenkontrollen in verschiedenen Linien des Überlandnetzes und in 14 Gemeinden statt, mit besonderem Augenmerk auf dem Bahnhof in Palma, der Estació Intermodal, in dem besonders viele Fahrgäste unterwegs sind.

Kontrollen sollen ausgebaut werden

Der Minister hatte auch gleich eine Warnung an alle parat, die das System ausnutzen. Sie müssten damit rechnen, dass es schon bald mehr und bessere Kontrollen gebe, sobald die Fusion der beiden technologischen und tariflichen Systemen der Stadtbusbetriebe EMT und der Überlandbusse des TIB abgeschlossen seien.

Ohnehin sei "eine solche Kampagne (wie die zwischen April und Dezember 2025) bislang noch nie durchgeführt" worden. Die Kontrollen werden in Zusammenarbeit mit den Ortspolizeien durchgeführt.

Zuletzt mehrere hässliche Vorfälle

Die Debatte findet auch vor dem Hintergrund von zunehmenden Problemen in den Überlandbussen statt. Im April war es in Valldemossa zweimal zu Vorfällen zwischen Einheimischen und Ausländern gekommen.

In einem Fall gab es eine Auseinandersetzung, weil sich eine Residentin vorgedrängelt hatte, um noch einen Platz im Bus zu bekommen, weil sie zur Arbeit musste. In einem anderen Fall beschimpfte ein Inselbewohner eine Schülerin rassistisch.