Verkehrschaos auf Mallorca: Immer mehr Gemeinden schaffen Parkplätze, auf denen Urlauber nicht parken dürfen

Das hohe Verkehrsaufkommen auf Mallorca verschärft die Parkplatzsituation an vielen Orten auf der Insel. Insbesondere an den Küsten und in Urlauberhotspots reagieren nun immer mehr Gemeinden mit einer Maßnahme: Sie schaffen Parkplätze, die exklusiv für Anwohner reserviert sind. Nachdem unter anderem Sóller, Valldemossa, Capdepera und Son Servera (Cala Millor und Cala Bona) solche Parkplätze ausgewiesen haben, ziehen einige andere Gemeinden nach.

In Alcúdia etwa wird die Gemeindeverwaltung insgesamt 1.050 Stellplätze ausschließlich für Anwohner einrichten. Die Plätze sind an ihrer grünen Farbe zu erkennen und verteilen sich auf verschiedene Bereiche der Gemeinde, sowohl im Ortskern als auch im Hafen, insbesondere in stark überlasteten Zonen, in denen es traditionell schwierig ist, einen Parkplatz zu finden.

Gute Nachricht für Urlauber

Seit diesem Mittwoch (6.5.) können die Einwohnerinnen und Einwohner von Alcúdia die Parkausweise für Anwohner beantragen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen in der Gemeinde gemeldet sein und das Fahrzeug muss dort zugelassen beziehungsweise steuerlich registriert sein. Obwohl die Ausgabe der Ausweise bereits begonnen hat, tritt die Maßnahme erst in Kraft, wenn mindestens 80 Prozent dieser Plaketten an die Interessierten ausgegeben worden sind, erklärte Bürgermeisterin Fina Linares gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die gute Nachricht für Urlauber: Vorerst werde die Ortspolizei noch keine Strafen gegen Personen verhängen, die auf den grünen, für Anwohner vorgesehenen Parkplätzen parken.

Sobald die Maßnahme in Kraft tritt, gibt es in der Gemeinde im Norden Mallorcas drei verschiedene Parkzonen: die kostenpflichtige blaue Zone, deren Ziel es ist, den Fahrzeugwechsel in Bereichen mit starker Geschäfts- oder Verwaltungstätigkeit zu erleichtern; die grüne Zone, die Anwohnern vorbehalten ist; und die orangefarbene Zone, die in Strandnähe eingerichtet werden soll und saisonal während der Sommermonate gilt. Diese letzte Zone ist laut Bürgermeisterin noch nicht genau abgegrenzt worden.

Die blaue Zone gilt montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr sowie von 16.30 bis 20.30 Uhr. Samstags gilt sie nur am Vormittag. Die orangefarbene Zone hingegen gilt vom 15. Mai bis zum 15. Oktober täglich von 10 bis 21 Uhr. Die grüne Zone schließlich ist das ganze Jahr über rund um die Uhr gültig.

Anwohnerplätze in Banyalbufar

Auch in Banyalbufar arbeitet man an einer Neuordnung der Parkplätze. Erst kürzlich hat die Gemeinde eine Änderung der Regelung beschlossen, die zunächst nur im Kleinhafen Port des Canonge gilt. Auch dort werden Parkplätze nur für Anwohner ausgewiesen. Bürgermeisterin Leonor Bosch erklärt, dass die Gemeinde zuvor Erfahrungen anderer Orte analysiert habe und im Februar ein Informationsgespräch mit den Anwohnern stattgefunden habe: „Wir waren uns alle einig. Es richtet sich ausschließlich an Anwohner, damit sie diese Zone haben, in der sie exklusiv parken können.“

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