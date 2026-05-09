So einfach kann man in den meisten Mallorca-Gemeinden jetzt ein Taxi per WhatsApp bestellen

Die Taxi-Branche auf Mallorca wächst immer weiter zusammen - und vereinfacht so auch die Handhabe für Nutzer. In den vergangenen Monaten haben sich immer mehr Gemeinden dem Rufservice "Mallorcab" angeschlossen. Hier können die Taxis über eine einheitliche Nummer einfach per WhatsApp angefordert werden.

Einfache Bedienung

Insgesamt 35 Mallorca-Gemeinden machen bereits bei dem Gemeinschaftsprojekt mit, das Taxifahrer aus Alcúdia ins Leben gerufen haben, wie aus den Infos der Website mallorcab.com hervorgeht. "Ob du einen Flughafentransfer benötigst, eine Geschäftsreise unternimmst oder einfach die Insel erkunden möchtest – wir sind hier, um sicherzustellen, dass du sicher und pünktlich an deinem Ziel ankommst", wirbt das Unternehmen. Über die App könne man das Taxi nur mit wenigen Klicks reservieren und verfolgen. Alternativ kann man eine WhatsApp-Nachricht an die Nummer 910-78 76 72 schicken und rund um die Uhr ein Taxi ordern.

Mehr Zusammenarbeit

Dass die Taxifahrer auf Mallorca in den vergangenen Jahren immer enger miteinander kooperieren, dürfte auch am Aufkommen privater Chauffeur-Dienstleister liegen, die für die herkömmlichen taxistas eine Konkurrenz darstellen. Schon im vergangenen Juni hatte die Balearen-Regierung einen neuen Einheitstarif genehmigt, dem sich fast alle Taxifahrer der Insel angeschlossen haben. Die genauen Details zu den Tarifen lesen Sie hier.

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