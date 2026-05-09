Reifen bei der Landung verloren: Flugzeug blockiert Landebahn am Flughafen Mallorca

Eine Maschine der mallorquinischen Fluggesellschaft Air Europa hat am Freitagabend (8.5.) bei der Landung am Flughafen Mallorca einen Reifen verloren. Der Flieger kam von der Spur ab und erlitt auf der Landebahn eine Panne. Fünf folgende Flüge mussten deswegen nach Ibiza oder Menorca umgeleitet werden. Mittlerweile läuft der Flugverkehr wieder problemlos.

Der Air Europa-Flug von Madrid nach Mallorca startete um 19 Uhr bereits mit zwei Stunden Verspätung. Als Gründe für den späteren Verlust eines Reifens wird die Kollision mit einem Vogel beim Landeanflug genannt. Derzeit laufen Ermittlungen, um diese Theorie zu bestätigen.

Panne auf der Landebahn

Die Landung an sich verlief noch problemlos. Nach dem Aufsetzen schlingerte das Flugzeug jedoch und der Pilot bremste die Maschine, die quer auf der Landebahn zum Stand kam. Personen wurden bei dem Manöver nicht verletzt.

45 Minuten lang war am Freitagabend daraufhin die nördliche Landebahn gesperrt. Der Flughafenbetrieb ging mit der südlichen Landebahn weiter. Die reichte nicht aus und drei Flüge wurden nach Ibiza und zwei nach Menorca umgeleitet. Flughafenbetreiber Aena ließ den Air Europa-Flieger abschleppen.

Viele Hoteliers im Flieger

Unter den Passagieren war eine zahlreiche Vertretung des Hotelsektors von Mallorca, die am Hosteltur-Forum in der Hauptstadt Spaniens teilgenommen hatte. Unter anderem befanden sich dort Javier Vich und María José Aguiló, Präsident und Vizepräsidentin der Federación Hotelera de Mallorca; Encarnación Piñero; Rafa Ferragut von Banca March; und Miquel Rosselló, Generaldirektor für Tourismus der Govern.

Mittlerweile läuft der Flugverkehr am Flughafen Mallorca wieder problemlos. Am Samstagmorgen gab es nur kleinere Verspätungen bei manchen Flügen.