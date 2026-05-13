Leserfragen auf Mallorca: Ist der Parkplatz am Strand von Formentor tatsächlich kostenfrei?

Meine Frau und ich waren heute mit unserem Mietwagen auf dem Parkplatz vom Strand Formentor. Die Schranken waren aber sowohl bei der Einfahrt als auch bei der Ausfahrt geöffnet (sie haben sich auch nicht in regelmäßigen Abständen geschlossen). Wir haben dementsprechend auch nichts bezahlt, weil wir ohne Kennzeichenerfassung sowohl auf den Parkplatz rauf als auch wieder runter kamen. Ist es richtig, dass dieser Parkplatz aktuell kostenfrei ist? (Mirko W., per E-Mail)

Eine Mitarbeiterin des Rathauses von Pollença, das für den Parkplatz zuständig ist, teilt auf MZ-Anfrage mit, dass die Stellplätze tatsächlich kostenfrei sind. Das ändere sich auch nicht, wenn die Zufahrtsbeschränkungen für die Halbinsel starten, was in diesem Jahr am 15. Mai der Fall ist. Der Parkplatz sei gratis und könne genutzt werden, bis er voll sei. Dann würden die Schranken an der Einfahrt heruntergelassen, erklärt die Mitarbeiterin des Rathauses. In früheren Jahren kostete der Parkplatz am Hotel Formentor eine Gebühr. Die Beschränkungen dauern in diesem Jahr bis zum 18. Oktober an und werden damit nach und nach weiter in die Nebensaison verlängert. Die Sperrungen für den Individualverkehr gelten zwischen 10 und 22 Uhr. Private Pkw dürfen in dieser Zeit nur bis zum Parkplatz am Hotel Formentor fahren; aber auch nur, wenn am Ortsende von Port de Pollença angezeigt wird, dass dort noch Parkplätze frei sind. Der zweite Abschnitt zwischen dem Parkplatz und dem Leuchtturm Formentor ist für private Pkw in der fraglichen Zeit gesperrt.

Wie geht es eigentlich mit der Caja de Música weiter? Ein neuer Bauträger wurde ja letztes Jahr gefunden, aber seitdem hört und sieht man nichts mehr. Gibt es ein Update? (Robert S., per E-Mail)

Die Fertigstellung der Caja de Música ist aufgrund von Schwierigkeiten einer früheren Baufirma ziemlich im Verzug. Im Dezember 2025 wurden die Arbeiten vergeben, die den Probensaal der Balearen-Sinfoniker beenden sollen. Derzeit sind auf der Baustelle allerdings noch keine Bauaktivitäten festzustellen, wie ein MZ-Baustellenbesuch am Mittwoch (6.5.) ergab.

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