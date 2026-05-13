Neue Wege abseits der Küste: Hier soll Mallorca bald attraktiver für Radfahrer werden
Im Inselinneren Mallorcas soll ein neues Netz an Radwegen entstehen. Es soll Touristen anziehen und auch Einheimische zum Umstieg aufs Fahrrad motivieren
Gute Nachricht für Radfreunde: Auf Mallorca soll es bald ein neues Netz an Fahrradrouten geben, die sieben verschiedene Gemeinden in der Region Raiguer am Fuße der Tramuntana miteinander verbinden. Das hat die Balearen-Regierung am Dienstag (12.5.) bei der Erläuterung eines neuen Infrastrukturplans bekannt gegeben.
Geld aus der Touristensteuer
Konkret haben die Gemeinden Alaró, Binissalem, Consell, Inca, Lloseta, Marratxí und Santa Maria del Camí mit der Kreisverwaltung der Region Raiguer ein Abkommen getroffen, um gemeinsam einen strategischen Plan für die neuen Radwege zu erstellen. Finanziert wird das Vorhaben mit rund 106.000 Euro aus der Touristensteuer.
Vor allem sollen davon ansprechende Routen entworfen und vorbereitet werden. Dafür müssen zunächst Verkehrsanalysen durchgeführt werden und auch Eigentumsverhältnisse auf den entsprechenden Grundstücken geklärt werden, an denen die Radwege verlaufen könnten. Grundsätzlich sollen vor allem Nebenstraßen oder Wege priorisiert werden, die ohnehin unter kommunalem Verwaltung stehen. Auch die entsprechende Beschilderung der Wege soll aus dem Budget bezahlt werden.
Auch für Inselbewohner
Mittelfristig erhoffe man sich dadurch, die Gegend im Inselinneren touristisch attraktiver zu gestalten und vermehrt Urlauer auch außerhalb der Sommersaison anzuziehen. Auch für Bewohner der Insel sollen die Wege einen Anreiz bieten, das Auto stehen zu lassen und mehr mit dem Rad zu fahren.
Angedacht ist, dass die neuen Strecken zudem mit bereits bestehenden Routen in Nachbargemeinden wie Búger oder Selva verbunden werden. Wann genau die neuen Routen eröffnet werden können, ist noch unklar. /somo
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