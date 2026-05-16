Expressparkplatz am Flughafen Mallorca mit neuer Zufahrt: Wird damit das Parkchaos endlich gelöst?

Neuer Versuch, das Parkchaos am Abholbereich des Flughafens von Mallorca in den Griff zu bekommen: Der Airport Son Sant Joan hat eine neue Zufahrt zum Parkhaus und zum Expressparkplatz im Ankunftsbereich in Betrieb genommen.

Die neue Einfahrt befindet sich weiter vorne als die bisherige, auf derselben Geraden, die zum äußeren Ankunftsbereich führt – allerdings noch vor der Kurve und deutlich näher an der Abzweigung vom Autobahnzubringer. Dort gibt es drei Schranken mit Ticketausgabe für das allgemeine Parkhaus und drei weitere für den Expressparkplatz. Die ersten sind blau, die zweiten grün gekennzeichnet; alle Zufahrten sind zudem mit Kameras ausgestattet.

Wer einmal drin ist, kann nicht mehr umkehren

Die neue Zufahrt soll verhindern, dass Fahrzeuge, die zum ersten Mal in den Ankunftsbereich fahren, die Spur verwechseln, auf der sie sich einordnen müssen. Die neue Beschilderung macht dies nun von Anfang an klar. Wer die Schranke jedoch einmal passiert hat, kann nicht mehr umkehren oder von einem Parkplatz zum anderen wechseln.

Blick auf die Schranken in Richtung Flughafen. / Miguel Vicens

Die zweite Neuerung besteht darin, dass die neue, mit Schranken versehene Zufahrt den Raum hinter den Schranken deutlich verkleinert. Genau dort warteten bislang viele Fahrzeuge vor der Einfahrt, um die 15 kostenlosen Minuten des Expressparkplatzes nicht anzubrechen – und verursachten dabei regelmäßig Staus und gefährliche Situationen, die mitunter zu Unfällen führten. Allerdings parken auch nach dem Umbau weiterhin Autofahrer in dem verbliebenen, deutlich kleineren Bereich – und zwar, wie diese Zeitung feststellen konnte, sogar auf beiden Seiten der Fahrbahn.

Problem besteht seit 2022

Seit 2022 versucht der Flughafen, dieses Sicherheitsproblem zu lösen – bislang jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Es gab Gespräche mit der Stadt Palma. Erreicht wurde allerdings nur, dass die Beamten dort gelegentlich den Verkehr regeln.

Die Einfahrt in den Expressparkplatz. / Miguel Vicens

Auch Sicherheitspersonal wurde eingesetzt, um die Fahrzeugkolonne im Ankunftsbereich zu verhindern. Dieses verfügt jedoch nicht über die Befugnis, Autofahrer zum Verlassen der Warteschlange zu zwingen. In den Sommermonaten passieren täglich bis zu 7.000 Fahrzeuge den äußeren Ankunftsbereich des Flughafens Palma.

Weiterhin 15 Minuten gratis parken

Seitens des Flughafenbetreibers Aena heißt es, der Expressparkplatz sei „für Kurzaufenthalte konzipiert“ und solle in erster Linie die Fahrspuren neu ordnen, um den Verkehrsfluss zu verbessern und mögliche Staus in stark frequentierten Bereichen zu vermeiden.

Dabei erinnert der Flughafenbetreiber daran, dass im Ankunftsbereich bis zu 15 Minuten kostenlos geparkt werden kann, im Abflugbereich zehn Minuten. Daran hat sich nichts geändert. Für längere Aufenthalte empfiehlt Aena weiterhin das allgemeine Parkhaus oder den Langzeitparkplatz.ß

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