Prüfungen, Fallstricke und Preise: So funktioniert die Fahrschule auf Mallorca

Die Inflation macht auch vor den Fahrschulpreisen nicht halt. Vor 20 Jahren kostete der B-Führerschein in Deutschland circa 1.500 Euro. Laut einem ADAC-Test vom vergangenen Jahr liegen die Kosten mittlerweile zwischen 2.466 und 4.476 Euro – abhängig von der Anzahl an Fahrstunden und den Versuchen bei den Prüfungen. Im Vergleich dazu gibt es den carnet de conducir auf Mallorca noch zum Preis von damals.

Anbieter gibt es auf der Insel reichlich, seit dem Tod von Michael Piontek vor zwei Jahren fehlt allerdings eine deutsche Fahrschule. Beim Theorieteil sind noch keine Spanischkenntnisse nötig. Die Inhalte lassen sich in Eigenregie mit Lehrbüchern oder Websites lernen. Die Fahrschulen bieten verschiedene Online- oder Präsenzkurse an. „Seit der Pandemie kommt praktisch niemand persönlich mehr zum Unterricht“, sagt eine Angestellte der Autoescuela Km 2.0 in Palma. Manche Fahrschulen werben damit, dass die Schüler den Theorieteil garantiert bestehen. „Das ist Quatsch“, so die Mitarbeiterin. „Um das Büffeln kommt keiner herum. Bei den Online-Kursen sehe ich, wenn ein Schüler bereit ist.“

Die Theorieprüfung

Das sei erst der Fall, wenn bei den Probe-Examen kein oder nur ein Fehler gemacht wird. In der Prüfung müssen 30 Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden. Im Gegensatz zum deutschen Test ist nur eine Antwort korrekt. Drei Fehler sind erlaubt. „Es gibt ein paar Stolpersteine“, sagt die Mitarbeiterin von Km 2.0. „Man muss präzise auf die Formulierung achten. Manchmal ist eine doppelte Verneinung in die Frage gemogelt.“ Die Prüfung gibt es bei der Verkehrsbehörde sogar auf Deutsch. Bei den meisten Fahrschulen sind die Kosten für drei Anläufe für theoretisches und praktisches Examen enthalten. Einmal durchfallen ist praktisch gratis.

Bis Fahrschüler ihre Prüfung machen dürfen, dauert es auf Mallorca Wochen.. / Foto: Terrassa

Ein paar Eigenheiten gibt es beim spanischen Straßenverkehr. Vorfahrtsschilder – das quadratische Spiegelei für die Hauptstraße oder die schwarze Rakete für die einmalige Vorfahrt – kennt der Spanier nicht. Für große Probleme und Diskussionen sorgen auf Mallorca immer wieder die zwei- oder gar dreispurigen Kreisverkehre. Hier gilt die Regel: Die äußere Spur hat immer Vorfahrt. Die Innenspur mag schneller gehen und weniger befahren sein, alle anderen sind aber zuerst an der Reihe.

Die Fahrstunden

Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Spanien auch den Führerschein mit 17 Jahren. Wie in Deutschland muss dann bis zur Volljährigkeit ein erfahrener Autofahrer stets als Co-Pilot dabei sein. Für die Fahrschule auf Mallorca muss eine NIE-Nummer vorgezeigt werden.

Ist der Theorieteil geschafft, kann die praktische Prüfung angegangen werden. Spezielle Fahrstunden, wie Nacht-, Überland- oder Autobahnfahrten, gibt es auf Mallorca nicht. „Jede Fahrstunde ist gleich“, sagt die Mitarbeiterin von Km 2.0. Fast alle sind in Palma, wo der meiste Verkehr herrscht. „In den Dörfern ist es üblich, dass die Eltern ihre Kinder üben lassen.“ Das geht jedoch mit einem hohen Risiko einher. Erwischt die Polizei die Fahrschüler ohne Führerschein, wird neben dem Bußgeld die bestandene Theorieprüfung aberkannt. Zudem ist man für die kommenden zwei Jahre gesperrt.

Der deutsche Führerschein muss als Resident auf Mallorca gegen einen EU-Führerschein eingetauscht werden / Arne D

Die Fahrschulautos in Palma sind oft voll besetzt. Dabei handelt es sich aber mitnichten um Gruppenunterricht. Die Fahrschulen von außerhalb kommen mit den Schülern gemeinsam in die Stadt, sodass nicht jeder einzeln anreisen muss.

Auch bei den Spaniern macht die Anzahl an Fahrstunden den Löwenanteil an den Kosten des Führerscheins aus. „Meist hängt es davon ab, ob die Fahrschüler vorher einen Motorradführerschein gemacht haben und Ahnung haben“, sagt die Dame von Km 2.0. Mit Vorerfahrung seien es durchschnittlich 30 Fahrstunden, ohne eher 40. Statt einer Stunde sind es meist eher 45 Minuten. „Manche Fahrschüler brauchen nur zehn Stunden, die meisten eher 20 bis 25“, schätzte einst hingegen Michael Piontek.

Die Fahrprüfung dauert nur eine halbe Stunde. „70 Prozent davon wird auf der Autobahn gefahren. Dort zeigt sich, ob die Fahrschüler ängstlich sind oder das Auto wirklich kontrollieren“, sagt die Angestellte.

Anders als die Theorieprüfung erfolgt der Praxisteil ausschließlich auf Spanisch oder Katalanisch. Der Test startet von verschiedenen Parkplätzen in Palma aus, weswegen sich dort immer so viele Fahrschulautos tummeln. Beispielsweise im Viertel Rafal Nou oder am Carrer de Manuel Azaña nahe dem IB3-Sender. Einer der Hauptgründe fürs Durchfallen, so die Km-2.0-Mitarbeiterin, sei, dass viele Fahrschüler das Lenkrad nicht gerade halten können. „Sie driften zu weit nach rechts an den Straßenrand ab – wohl aus Angst vor dem Gegenverkehr.“

Die Fahrschüler können sich aussuchen, ob sie den Führerschein für ein Auto mit manueller Gangschaltung oder Automatikgetriebe machen wollen. Letzteres beinhaltet aber später ein Fahrverbot für die Fahrzeuge mit manueller Schaltung. Das Resultat der praktischen Prüfung wird nicht direkt im Auto mitgeteilt, um Diskussionen zu verhindern. Die Prüflinge können es online auf der Website der Verkehrsbehörde einsehen.

Die Kosten

Bei Km 2.0 kostet die Einschreibung inklusive drei Versuchen für Theorie- und Praxisprüfung 270 Euro. Obendrauf kommen 36 Euro je Fahrstunde. Bei 30 Fahrstunden wäre das ein Gesamtpreis in Höhe von 1.350 Euro.

In einer ähnlichen Sphäre bewegt sich die Fahrschule „hoy voy“. Dort gibt es den Theorieteil online plus 20 Fahrstunden für 894 Euro. Jede weitere Fahrstunde kostet 45 Euro. Im Preis fehlen noch die Einschreibegebühren bei der Verkehrsbehörde (94,05 Euro) sowie die Anmeldungen für die Prüfungen (72 Euro).

Unabhängig vom Führerschein muss noch ein medizinisches Gutachten für 59 Euro beantragt werden. Manche Fahrschulen haben die Kosten dafür in ihren Tarifen inbegriffen.

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