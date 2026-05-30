Ab diesem Tag funktioniert Palmas Bürgerkarte nicht mehr in den Stadtbussen
Das Guthaben der alten Bürgerkarte wird automatisch und schrittweise auf die neuen Fahrscheine übertragen
Die Bürgerkarte Tarjeta Ciudadana wird ab Montag (1.6.) nicht mehr als Fahrschein in den EMT-Bussen in Palma funktionieren. Nutzer müssen dann mit der neuen Tarjeta Única oder der Tarjeta Intermodal fahren. Obwohl die Busse auch im gesamten Jahr 2026 kostenlos bleiben, ist es verpflichtend, die Karte am Lesegerät zu entwerten.
In den vergangenen Monaten konnten die Nutzer die Tarjeta Ciudadana in den EMT-Bussen weiter verwenden, während ein Netz von Ausgabestellen für die neue Karte eingerichtet wurde. Die Stadt Palma hat den Übergangsprozess zwischen beiden Systemen nun für abgeschlossen erklärt. Seit Beginn der Umstellung im Oktober wurden 175.500 neue Karten ausgegeben. Davon waren rund 129.000 Erstausstellungen, darunter ein großer Teil früherer Nutzer der Tarjeta Ciudadana, die bislang keine Tarjeta Intermodal besaßen.
Guthaben wird automatisch übertragen
Ab Montag beginnt außerdem der Prozess zur Übertragung des Guthabens der Tarjeta Ciudadana auf die Tarjeta Única oder die Tarjeta Intermodal. Nach Angaben des Rathauses erfolgt diese Übertragung für die meisten Nutzer „automatisch“ und schrittweise über mehrere Wochen. Sobald das Guthaben erfolgreich übertragen wurde, erhalten die Nutzer eine Benachrichtigung per E-Mail oder auf ihr Mobiltelefon.
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