Mietwagen-Schock auf Mallorca: Preise steigen um mehr als ein Drittel

Wer in diesem Sommer auf Mallorca einen Mietwagen bucht, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Portals billiger-mietwagen.de. Demnach kostet ein Mietwagen auf der Insel in den Sommermonaten Juli und August durchschnittlich 36,02 Euro pro Tag. Im Vorjahr waren es noch 26,62 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 35,34 Prozent.

Damit liegt Mallorca sowohl über dem spanischen Durchschnittspreis als auch über der landesweiten Preissteigerung. Für Spanien weist die Untersuchung einen durchschnittlichen Tagespreis von 30,23 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 25,2 Prozent. Im internationalen Vergleich zählt Spanien damit zu den Ländern mit den stärksten Preissteigerungen: Nur Kanada mit plus 38,0 Prozent und die USA mit plus 29,7 Prozent verzeichnen unter den untersuchten Ländern höhere Zuwächse.

Noch deutlicher fällt der Anstieg auf Ibiza aus. Dort werden laut billiger-mietwagen.de in diesem Sommer durchschnittlich 61,70 Euro pro Tag fällig, 84,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit ist die Nachbarinsel deutlich teurer als Mallorca und liegt auch über Ländern wie der Schweiz, Irland, Italien oder Frankreich.

Im internationalen Vergleich weiterhin günstig

Im absoluten Preisvergleich bleibt Spanien trotz des Anstiegs vergleichsweise günstig. Der durchschnittliche Tagespreis von 30,23 Euro liegt unter anderem unter den Werten für Deutschland (37,11 Euro), die USA (39,53 Euro), Griechenland (39,70 Euro), Frankreich (45,01 Euro), Italien (46,26 Euro), Irland (51,15 Euro) und die Schweiz (55,60 Euro). Am teuersten ist laut der Untersuchung Island mit durchschnittlich 94,12 Euro pro Tag, gefolgt von Kanada mit 75,93 Euro.

In mehr als der Hälfte der untersuchten Länder sind die Mietwagenpreise dagegen gesunken. Den stärksten Rückgang verzeichnet Neuseeland mit minus 46,0 Prozent. Auch in Österreich, Frankreich, Australien, Großbritannien, der Schweiz, Südafrika, Irland und Griechenland liegen die Preise unter dem Vorjahresniveau.

Für die Untersuchung hat billiger-mietwagen.de die Mietwagenpreise für Juli und August mit den Preisen des Vorjahres verglichen.