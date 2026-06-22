Häufiger zur Playa de Palma: Palmas Stadtbusse erhöhen die Frequenzen zum Strand

Entlastung für die häufig überfüllten Playa-Busse: Palmas städtische Busgesellschaft EMT hat für den Sommer Verstärkungen auf mehreren Linien angekündigt. Ab diesem Montag (22.6.) sollen die Linien 4, 23, 25 und 35 häufiger fahren. Die Stadt Palma will das Angebot damit an die Mobilität in der Sommersaison anpassen. Zugleich endet das Schuljahr.

Nach Angaben des Rathauses von Palma, auf Mallorca auch Cort genannt, betreffen die Änderungen die Linien 4 (Illetes-Nou Llevant), 23 (Arenal/Aquapark-Plaça d'Espanya), 25 (Arenal-Kathedrale) und 35 (Aquarium-Kathedrale). Die EMT erhöht auf diesen Strecken die Taktung, setzt zu Stoßzeiten zusätzliche Busse ein und weitet den Nachtverkehr aus.

Die Verbesserungen gelten an Werktagen sowie an Wochenenden und Feiertagen. Sie sollen die höhere Nachfrage von Anwohnern, Beschäftigten und Urlaubern in Gegenden wie Can Pastilla, s’Arenal und Illetes während des Sommers auffangen.

Kati Winter

Linie 25 fährt mittags häufiger

Die stärkste Änderung am Tag betrifft die Linie 25 zwischen Arenal und der Kathedrale. Zwischen 12 und 15 Uhr erhöht die EMT das Angebot um 20 Prozent. Die Busse sollen dann nicht mehr alle acht, sondern alle sechs Minuten fahren. Nach Angaben des Rathauses fällt die wichtigste Verbesserung jedoch auf den Nachtverkehr. Die Linien 4, 25 und 35 erhöhen ihr Angebot nachts um 25 Prozent.

Kati Winter

Wegen der Schulferien weniger Angebot auf anderen Linien

Auf anderen Strecken nimmt die EMT Anpassungen vor. Die Linien 5, 7 und 10 erhalten an Werktagen neue Fahrzeiten. Die Stadt begründet dies damit, dass die Nachfrage im Sommer nach Ende des Schulbetriebs sinke.

Die Schulverstärker, die während des Schuljahres auf den Linien 10 und 12 unterwegs waren, entfallen mit dem Ende des Unterrichts. Die Linie 19 zwischen der UIB, der Universität der Balearen, und Parc Bit behält ihre durchschnittliche Taktung. Einige Abfahrtszeiten ändern sich aber. Diese Änderungen treten erst am Montag, 29. Juni, in Kraft.

Die meisten Linien behalten ihre bisherigen Takte. Dennoch kann es leichte Änderungen bei einzelnen Abfahrtszeiten geben. Die EMT empfiehlt Fahrgästen deshalb, die aktualisierten Fahrpläne auf der Website oder in der App zu prüfen.