Kommt der neue Parkplatz an der Cala Agulla doch noch in diesem Sommer?

Der geplante neue Parkplatz nahe der beliebten Badebucht Cala Agulla bei Cala Ratjada könnte möglicherweise doch noch in diesem Sommer Realität werden. Seit Jahren hat das zuständige Rathaus von Capdepera dafür ein Grundstück ins Auge gefasst, das sich direkt hinter dem ehemaligen Dünenparkplatz befindet, der im Februar 2025 aus Umweltschutzgründen geschlossen worden war. Die balearische Landesregierung genehmigte jetzt die dringende Inanspruchnahme der von der Enteignung betroffenen Grundstücke der Parzelle 84 im Flurstück 9.

"Lebensqualität der Anwohner verbessern"

Der Beschluss geht auf den Antrag der Gemeindeverwaltung von Capdepera zurück und stützt sich auf die technischen und juristischen Gutachten, die die aktuelle Notwendigkeit und Dringlichkeit belegen, diese Grundstücke im Hinblick auf die Saison 2026 zur Verfügung zu haben, heißt es seitens der Landesregierung.

In den vergangenen Sommern war die Cala Agulla eine der beliebtesten Badebuchten Mallorcas. Das dürfte dieses Jahr ähnlich werden / Miquel Ángel Dora

Die Cala Agulla sei einer der Naturlandschaften „mit dem größten Besucherandrang der Insel“, so die Verantwortlichen in Palma. Und weiter: „Mit dieser Maßnahme wird das Rathaus von Capdepera über einen öffentlichen Parkplatz verfügen können, der dazu beitragen wird, die Verkehrs- und Parkplatzprobleme zu verringern, die in den Monaten mit dem größten Besucherandrang entstehen, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern und eine geordnetere und nachhaltigere Bewirtschaftung des Umfelds zu gewährleisten.“

Geplant sind 450 Stellplätze

Laut der Gemeinde Capdepera führt das Fehlen eines Parkplatzes zu Schwierigkeiten beim Zugang der Rettungsdienste, einer Erhöhung des Brandrisikos sowie zu einem größeren Druck auf die kommunalen Ressourcen und die Einsatzkräfte der Ortspolizei

Das Projekt sieht einen öffentlichen Parkplatz mit einer maximalen Kapazität von 450 Stellplätzen vor. Wann das Vorhaben wirklich umgesetzt wird und die ersten Badegäste ihre Pkw abstellen können, ist noch unklar.

Die Strandpatrouille der Ortspolizei von Capdepera hat an der Cala Agulla bereits ihre Arbeit aufgenommen / Ortspolizei Capdepera

Nicht alle sind dafür

In Cala Ratjada gehen die Meinungen über den geplanten neuen Parkplatz auseinander. Während sich einige eine neue Stellmöglichkeit für Fahrzeuge wünschen, fürchten andere, dass dadurch nur noch mehr Badegäste an die Naturbucht gelockt werden.

Auch die unmittelbaren Anwohner des neuen Parkplatzgeländes haben in den vergangenen Jahren wiederholt ihren Unmut über das Vorhaben zum Ausdruck gebracht. Sie fürchten unter anderem chaotische Zustände, vor allem bei der Zufahrt zum neuen Parkpatz.

Zudem sind sie der Ansicht, dass Strandbesucher von außerhalb auch an anderen Stellen im Ort parken könnten, beispielsweise am vergangenes Jahr errichteten Gravera-Parkplatz, etwa 15 Gehminuten von der Cala Agulla entfernt.

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