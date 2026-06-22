Jetzt also wirklich: Auf dieser TIB-Buslinie will die Balearen-Regierung Residenten Vorrang geben

Die Balearen-Regierung hat am Montag (22.6.) angekündigt, Residenten auf der TIB-Buslinie 203 zwischen Port de Sóller, Deià, Valldemossa und Palma über ein Reservierungssystem Vorrang über andere Nutzer einzuräumen. Das Pilotprojekt soll am 1. Juli starten und zunächst nur für eine Verbindung pro Tag gelten.

Hintergrund ist der wachsende Druck auf das Netz des öffentlichen Nahverkehrs. Der starke Nutzeranstieg in der Tourismussaison führt regelmäßig zu überfüllten Bussen, langen Wartezeiten und Schwierigkeiten, überhaupt einen Platz zu ergattern. Anwohner beschweren sich dann, dass sie vor lauter Urlaubern und Ausflüglern nicht mehr mit dem Bus zur Arbeit, zur Schule oder nach Hause gelangen können.

Nur für gemeldete Einwohner

Bei dem Pilotprojekt sollen in einer ersten Phase nur Inhaber der Verkehrsverbund-Karte (tarjeta única oder die vorherigetarjeta intermodal ) einen Platz reservieren können. Diese Karten sind gemeldeten Einwohnern vorbehalten. Je nach Resultaten könne das System dann auf andere Linien ausgeweitet werden, so die Balearen-Regierung.

Laut Ministerpräsidentin Marga Prohens sind 98 Prozent der Fahrten im TIB-Netz nicht voll besetzt. Die Überlastungsprobleme konzentrierten sich auf die restlichen 2 Prozent, insbesondere auf bestimmte Linien und Zeitfenster. Die Verbindung zwischen Port de Sóller, Deià, Valldemossa und Palma ist eine dieser Linien.

Gehäuft Vorfälle in den Überlandbussen und an den Haltestellen

Bereits Anfang Mai hatte die Balearen-Regierung angekündigt, nach Lösungen zu suchen. Im April ereigneten sich in Valldemossa zwei Vorfälle, bei denen Einheimische und Urlauber aneinandergerieten. Prohens betonte damals, dass sich jede Maßnahme am geltenden Rechtsrahmen und an den europäischen Vorschriften orientieren müsse.

Zusätzlich zu den bereits in dieser Saison auf mehreren Linien umgesetzten Verstärkungen im Busnetz wird ab dem 1. Juli auch das Angebot auf den Linien 104, 203 und 302 ausgebaut, wie Marga Prohens am Montag (22.6.) verkündete.

Welche Haltestellen die vom Pilotprojekt betroffene Linie anfährt, können Sie hier einsehen. /sw

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