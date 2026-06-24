Radfahrer auf Mallorca aufgepasst: Spanien führt ab Oktober eine neue Helmpflicht ein

Der Ministerrat in Madrid hat am Dienstag (23.6.) eine Änderung der spanischen Verkehrsordnung beschlossen. Darin finden sich viele neue Regeln, die Rad-, Motorrad-, Roller- und Autofahrer betreffen. Die meisten davon sind ab Oktober gültig. Die größte Neuerung ist eine Helmpflicht für Radfahrer im Stadtgebiet.

"Ziel der Reform ist es, die Vorschriften an den Wandel der Mobilität in den vergangenen 20 Jahren anzupassen", schreibt die spanische Verkehrsbehörde DGT auf ihrer Website. Der Ministerrat folge auch einer EU-Agenda, die eine Verbesserung der Mobilität mit mehr Sicherheit im Sinne hat.

Das sind die neuen Verkehrsregeln für Elektroroller

Fahrer von Elektrorollern müssen künftig mindestens 15 Jahre alt sein. Dabei handelt es sich um eine spanienweite Regel. In Palma gab es schon zuvor ein Mindestalter. Zudem besteht auf Mallorca auch eine Warnwestenpflicht. Der chaleco ist bei der neuen spanischen Verordnung nur bei Nachtfahrten vorgeschrieben oder wenn geringe Sichtbarkeit besteht. Spanienweit gilt dann eine Helmpflicht, zudem muss das Licht permanent an sein. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro bestraft.

Das sind die neuen Verkehrsregeln für Radfahrer

Es gibt ab Oktober 2026 keine Ausnahmen mehr: Der Helm ist auf dem Fahrrad Pflicht. Bislang war er im Stadtgebiet optional und nur auf der Überlandstraße obligatorisch. Auch hier gilt: 200 Euro, wer keinen aufsetzt. Berufsfahrer, sprich Lieferkuriere, müssen zudem eine Warnweste tragen.

Im Stadtgebiet sollen Radfahrer bevorzugt in der Mitte der Fahrbahn fahren. In 30er-Zonen können die Rathäuser festlegen, dass die Radler entgegen der Einbahnstraßen fahren dürfen. Dafür bedarf es aber eine ausdrückliche Erlaubnis per Verkehrsschild.

Autofahrer müssen einen Mindestabstand von fünf Metern zu Radfahrern vor ihnen einhalten. Auf zweispurigen Straßen ist ein Spurwechsel beim Überholen künftig Pflicht.

Das sind die neuen Verkehrsregeln für Motorradfahrer

Sowohl Motorradfahrer als auch Beifahrer müssen auf Überlandstraßen künftig Handschuhe tragen. Das gilt auch für Mopedfahrer. Flip-Flops oder Latschen sind ab Oktober verboten. Bei Stau oder stockendem Verkehr ist es nun erlaubt, mit 30 km/h auf dem rechten Standstreifen zu fahren. Berufsfahrer müssen auch hier eine Warnweste tragen. Die Helme der Motorradfahrer müssen künftig homologisiert sein. Letztere Regel gilt erst ab Oktober 2027.

Weitere Neuerungen

Bislang gab es eine Ausnahme der Gurtpflicht für Taxi- und Lieferwagenfahrer sowie Fahrschullehrer. Diese wird mit der Änderung aufgehoben. Nur noch medizinisches Personal in Krankenwagen ist davon befreit. Zudem müssen einige Ampeln geändert werden. Wenn Fußgänger grün haben, dürfen Autos nicht gleichzeitig rechts abbiegen. Bislang war das mitunter mit dem blinkenden gelben Licht möglich.