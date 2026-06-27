Kennzeichen D auf Mallorca ummelden: Inselrat will den Stau bei der Behörde bis Frühjahr 2027 auflösen

Mallorcas Inselrat verspricht, die monatelangen Wartezeiten für die Ummeldung eines ausländischen Nummernschildes zum spanischen Pendant bald zu verringern. "Seit Mai arbeiten zehn neue Mitarbeiter, um den Stau aufzulösen", sagte ein Sprecher der MZ. "Wir gehen davon aus, dass wir die Flut an Anträgen bis kommenden März oder April abgearbeitet haben."

Der Sprecher weist nochmals darauf hin, wie die Anzahl an Anträgen zur Kfz-Ummeldung auf Mallorca regelrecht explodiert sind. Bereits 2025 verdoppelte sich die Anzahl an Antragstellern auf 5.360. Beim bislang letzten Wasserstand vor gut einer Woche waren es 6.273 neue Anträge. Der Inselrat geht davon aus, dass die 7.000-Marke geknackt wird.

Erstmal noch längere Wartezeiten befürchtet

Bislang merke man von den neuen Mitarbeitern noch nichts, meint Marquerite de Borst von Mallorca Easy Life. Die Niederländerin übernimmt den Behördengang für Fahrzeuginhaber, die kein Spanisch sprechen oder sich mit dem Papierkram nicht herumschlagen wollen. "Leider hat sich noch nichts geändert", sagt sie der MZ. "Die Wartezeiten sind wie gehabt. Die Anfragen sind aber noch mehr geworden. Also kann es sein, dass es bald noch länger dauert."

Wo klemmt es eigentlich?

Bereits im vergangenen März zählte der Inselratssprecher gegenüber der MZ die drei Gründe für das Terminchaos auf:

„Erstens haben die Guardia Civil und die Verkehrsbehörde DGT die Kontrollen verschärft.“ Das führe dazu, dass viele Autobesitzer mit ausländischem Kennzeichen aus Angst vor einem Bußgeld nun doch ein spanisches Kennzeichen wollen.

„Zweitens kaufen sich viele Residenten auf Mallorca ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen – viele davon in Deutschland.“ Die Gebrauchtwagen kosten außerhalb der Insel deutlich weniger als auf Mallorca. „Die Autos müssen dann aber auch umgemeldet werden“, betont der Sprecher.

Der dritte Grund sei das Zweitwagenverbot für Zweitwohnungsbesitzer auf Mallorca. Der Inselrat übergab den Gesetzesentwurf unlängst dem Parlament. Beschlossen ist noch nichts. Dennoch habe allein die Ankündigung dieser Möglichkeit offenbar viele ausländischen Immobilienbesitzer dazu bewogen, ihre Kennzeichen doch lieber gegen spanische einzutauschen.